Premier Donald Tusk w noworocznym orędziu telewizyjnym podziękował Polakom za mijający rok, który - jak mówił - był trudny, pełen emocji i sporów. - Był też rokiem obywatelskiego przebudzenia i triumfu demokracji - podkreślił premier i przypomniał, że w ostatnich wyborach udało się pobić rekord wyborczej frekwencji.

REKLAMA

Po raz kolejny powtórzył ślubowanie, które złożył podczas Marszu Miliona Serc. - Zwyciężymy - to już się stało. Rozliczymy zło - to już się dzieje. Naprawimy krzywdy - to też już zaczynamy. I najważniejsze - pojednamy - dodał Donald Tusk. Szef rządu obiecał także odbudowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. - Wszystkim nam marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. To nasze zadanie na nadchodzący rok - podsumował.

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

Zaraz po wystąpieniu Tuska w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy ze strony polityków oraz publicystów.

Fala komentarzy po orędziu Donalda Tuska

"Premier o najważniejszym i najtrudniejszym zadaniu w nowym roku. To pojednanie i odbudowa wspólnoty. Jestem przekonana, że tak się stanie! Szczęśliwej Polski już czas" - napisała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał fragment orędzia, w którym premier Donald Tusk mówił, że "patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla zwykłego złodziejstwa".

Na inny fragment wystąpienia premiera zwrócił uwagę natomiast Robert Tyszkiewicz z PO. "Najważniejsza obietnica premiera Donalda Tuska w jego orędziu noworocznym: w tych niebezpiecznych czasach Polska już nigdy nie będzie samotna" - zaznaczył.

"Orędzie Tuska to pustosłowie bez żadnego znaczenia. Jego czyny mówią więcej: łamanie Konstytucji RP na każdym kroku, niszczenie i likwidowanie" - oceniła Beata Szydło.

Głos w sprawie zabrał także poseł PiS Michał Wójcik. "Tyran bełkotał coś o pojednaniu. Tak, będzie pojednanie, ale dopiero po rozliczeniu obecnie rządzących za zdruzgotanie wizerunku Polski i łamanie prawa" - napisał.

"Pojednanie, prawda, praworządność, a świstak siedzi i zawija je w te w sreberka" - dodał senator PiS Marek Pęk.

"Dziwnie trochę na tej antenie bez żadnego "fur Deutschland" ;)" - stwierdził żartobliwie Rafał Mrowicki z WP.pl

"Słodycz leje się z telewizora" - ironizuje europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski.

Orędzie w TVP wygłosi też prezydent Andrzej Duda. Powie o zmianach w mediach publicznych

31 grudnia noworoczne orędzie do narodu wygłosi Andrzej Duda. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, zapowiedział, jakie tematy zostaną poruszone w trakcie wystąpienia. Prezydent ma nawiązać do kwestii zmian w TVP oraz "skupić się na najważniejszym wyzwaniu 2024 roku".

- Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa - powiedział Mastalerek. Jak podkreślił, wystąpienie Dudy będzie utrzymane w koncyliacyjnym tonie. Prezydent dostrzega potrzebę współpracy z rządem w "nowej sytuacji", z jaką mamy w Polsce do czynienia po wyborach. - Według mojej wiedzy prezydent podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, by w najważniejszych sprawach współpracować - dodał szef gabinetu głowy państwa.