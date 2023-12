Macierewicz i Szrot na celowniku prokuratury. Są zawiadomienia na posłów PiS w związku z okupacją TVP i PAP

Do prokuratury trafiły zawiadomienia na posłów Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicz i Pawła Szrota - poinformowała w sobotę "Gazeta Wyborcza". Dziennik zaznacza, że lista polityków partii Jarosława Kaczyńskiego jest dłuższa. Materiałem dowodowym w sprawie ma być monitoring z gmachu Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie.

W niedzielę 24 grudnia poseł PiS Antoni Macierewicz fizycznie zablokował wejście do budynku PAP jednemu z pracowników działu informatyki i telekomunikacji. O sytuacji powiadomiono policję, władze spółki złożyły też formalne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. - Doszło do sytuacji, która - w naszej ocenie - była nie tylko przekroczeniem wszelkich ram tego, co osoby przebywające w budynku PAP nazywają "interwencją poselską", ale także złamaniem prawa i zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy Agencji - powiedział Marek Błoński, powołany na stanowisko prezesa PAP. Jak dodał: - O tym niedopuszczalnym incydencie powiadomiliśmy policję, złożymy także formalne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na zmuszeniu pracownika PAP do określonego zachowania. Błoński podkreślił, że uniemożliwianie pracownikom wykonywania swoich obowiązków nie ma nic wspólnego z "interwencją poselską" i jest działaniem bezprawnym. Zapewnił też, że "dzięki współpracy z policją, udało się zapewnić, choć z opóźnieniem, prawidłową obsadę dyżuru w biurze informatyki i telekomunikacji".

Polityk PiS-u stwierdził z kolei, że razem z europosłanką Anną Fotygą zostali poproszeni przez polityczkę Annę Gembicką, aby zejść na dół na recepcję PAP, bo - jak mówił - "poinformowała ona, że przychodzą jacyś nowi funkcjonariusze". Dalej relacjonował: - Zeszliśmy na dół, okazało się, że wchodzi jakiś przedstawiciel, jak twierdzono tutejszego biura, i bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie starał się wejść do tych drzwi - cytuje portal wp.pl. - Poprosiłem go o przekazanie swojego nazwiska, bo chciałem przekazać je panu Wojciechowi Surmaczowi, kto wchodzi, kto przedstawia się jako tutejszy pracownik - dodał.

Zawiadomienie ws. okupacji budynków TVP i PAP ws. posłów PiS. Szrot podał się za policjanta

Przypomnijmy: podczas "interwencji poselskiej" - jak politycy PiS-u nazywali poruszanie się po całym kompleksie telewizyjnym przy Woronicza i próbach wchodzenia do gabinetów i pomieszczeń - Paweł Szrot razem z kilkoma posłami próbował wejść do biura, w którym zamknęli się pracownicy TVP. Pukał i podawał się za policjanta: "Proszę otworzyć! Policja!". Incydent został nagrany i trafił do sieci. "Poseł PiS Paweł Szrot podaje się za policjanta i wbija do gabinetu w TVP. Za to jest paragraf. Immunitet to nie przepustka do bycia bezkarnym. Taki człowiek doradzał do niedawna Andrzejowi Dudzie" - skomentowała nagranie Kamila Gasiuk-Pichowicz.

Zmiana władz TVP, Polskiego Radia i PAP

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej S.A. Mateusza Matyszkowicza, Polskiego Radia S.A. Agnieszki Kamińskiej i Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wojciecha Surmacza oraz rad nadzorczych. Szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony. Zablokowano też dostęp do portalu tvp.info.

Resort kultury przekazał w środowym komunikacie, że minister podjął decyzję "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Tymczasem zgodnie z uchwalonymi w czerwcu 2016 r. przepisami, za powoływanie i odwoływanie zarządów mediów publicznych odpowiada Rada Mediów Narodowych. W jej składzie zasiada obecnie pięciu członków, w tym troje z PiS. W grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązania wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procedury wyboru władz radia i telewizji są niekonstytucyjne. TK podkreślał, że "KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji", a to "wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji".

