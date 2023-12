Do treść listu Michała Adamczyka, Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego dotarł dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, który opisał szczegółowo spotkanie nowego szefostwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnego z pracownikami TVP.

"W środę 27 grudnia w siedzibie TVP przy ul. Woronicza odbyło się spotkanie pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP z dyrekcją TAI mianowaną przez władze TVP wskazane przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza - najpierw wybranego na prezesa Tomasza Syguta, a potem (po postawieniu TVP w stan likwidacji przez ministra kultury) przez likwidatora Daniela Gorgosza. Szefem TAI został mianowany Grzegorz Sajór, jego zastępcą Jan Ciszecki, z kolei szefem TVP Info - Paweł Moskalewicz. Szefowie ci spotkali się z częścią zespołu TVP Info, którą zaprosili do współpracy" - pisze Jacek Gądek. Całość w poniższym tekście naszego dziennikarza:

Adamczyk, Pereira i Tulicki piszą do pracowników TVP Info. I atakują pracowników z Woronicza. "Czerwoni w TVP"

W liście do pracowników i współpracowników Adamczyk, Pereira i Tulicki zadają pytania, które - ich zdaniem - "nie mają związku z polityką, ale sytuacji i praw pracowniczych". W piśmie padają sformułowania takie jak: "Likwidatorzy działają jak sekta", "neo-dyrektorzy bez umocowania". Autorzy stwierdzają też, że "przy likwidacji można zwalniać masowo". Prezes Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński podkreślał w rozmowie z naszym portalem, że "otwarcie likwidacji nie sprawia, że PAP kończy swoją działalność". - Firma nikogo nie zwalnia, realizuje wszystkie projekty, które realizowała. Cała bieżąca działalność jest zachowana - mówił. O tym samym zapewnił Daniel Gorgosz, likwidator TVP. Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego informując o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A., zapewnił: "Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Adamczyk, Pereira i Tulicki zaatakowali w liście część pracowników Telewizji Polskiej z siedziby przy Woronicza: "Dlaczego pseudo-zarząd 20 grudnia postanowił wyłączyć z użytku Plac, zwalniać pracujących tu ludzi, wyłączyć skrzynki, zablokować wejście i od początku robią wszystko na Woronicza? Nikt im tutaj wstępu nie blokował, a tak się składa, że czerwoni w TVP od dawna marzyli o wygaszeniu Placu (spytajcie swoich starszych kolegów), bo uważają, że ludzie stąd są gorsi od tych na Woronicza" - czytamy w liście.

Troje byłych dyrektorów TVP Info wydaje się najbardziej zainteresowana sprawą finansów - wynagrodzeń dla pracowników i "koszt wyłączenia Info i innych anten oraz portali i VOD, o skutki finansowe zrzuconych reklam".

Poseł KO Dariusz Joński ujawnił zarobki byłych szefów TVP Info i TAI

Żaden z panów nie jest zatroskany o swoje finanse, ponieważ nie musi. W czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ujawnił dane na temat zarobków wysoko postawionych pracowników TVP. Wynika z nich, że były reporter "Wiadomości" TVP i szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk zarobił w 2023 roku niemal 1,5 mln zł. Jego pensa wynosiła zatem około 125 tys. zł miesięcznie. To, jak wyliczyła Wyborcza.biz, o 2330 proc. więcej od statystycznego dziennikarza. Jarosław Olechowski, który od 2018 do kwietnia 2023 roku był dyrektorem TAI, zarobił w 2023 r. ponad 1,4 mln zł. Wysoką pensję pobierał także Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI. Pereira zarobił prawie 440 tys. zł.

PiS w ramach odpowiedzi na ujawnione dane o zarobkach, opublikowało grafikę z zarobkami - jak pisze - "tłustych kotów". I tak podano np., że Maciej Orłoś zarobił 2 mln zł, ale przez cztery lata, a Beata Tadla 833 tys. zł przez dwa lata. Miesięcznie to kwoty znacznie niższe od tych, które osiągali Adamczyk czy Olechowski.

Okupacja TVP i PAP przez polityków PiS

W środę premier ocenił też działania wokół Polskiej Agencji Prasowej i Telewizji Polskiej polityków PiS, którzy od tygodnia okupują pomieszczenia obu instytucji. - Mamy do czynienia z okupacją budynków publicznych, mieliśmy do czynienia z takim zagrożeniem, siłowym wejściem do tak zwanej infrastruktury krytycznej. Mamy do czynienia w związku z tym z wykroczeniami, z łamaniem zasad przyzwoitości, i być może także z przestępstwami, ale od tego jest prokuratura, policja i sąd - powiedział Donald Tusk i dodał, że złożonych zostało 6 wniosków do prokuratury w tej sprawie.

