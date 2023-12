Orędzie premiera Donalda Tuska w TVP. "Możemy być dumni"

- Powoli żegnamy rok 2023. Co to był za rok. W historii Polski zapisze się jako rok przełomu. Chcę wam za ten rok bardzo podziękować. Był trudny, pełen wielkich emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i tryumfu demokracji. Udało nam się pobić rekord frekwencji wyborczej - rozpoczął swoje orędzie premier Donald Tusk.

Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska w TVP

- Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe. I oto dziś, w Telewizji Publicznej, ja, już jako premier Rzeczypospolitej, mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc. Zwyciężymy: to już się stało. Rozliczymy zło: to już się dzieje. Naprawimy krzywdy: to też już zaczynamy. I najważniejsze: pojednamy - mówił premier. - Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota. I nie spocznę, póki to się nie stanie - zapewnił Donald Tusk.

Polska i Polacy są cenieni na arenie międzynarodowej przez przywódców innych państw. "Ja miałem przyjemność słuchać tych wszystkich zachwytów nad mądrością Polaków przy okazji odbierania gratulacji, ale to jest wielkie uznanie dla każdej i każdego z was. To wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję

- mówi premier. - Wszystkim nam marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. To nasze zadanie na nadchodzący rok. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne. W tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna - podkreślił premier. - Patriotyzm nigdy nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa. Nasza Ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo Wasze państwo. Państwo pracuję dla każdej i każdego z was, bo ono należy do was i tylko do was - zadeklarował w noworocznym telewizyjnym orędziu Donald Tusk. Swoje orędzie szef rządu zakończył życzeniami dobrej zabawy i tego, by "od poniedziałku, właściwie wtorku, a większość od środy wspólnie zabrać się do wspólnej pracy" I dodał: Szczęśliwej Polski już czas.

"Niemożliwe stało się możliwe! Dziś wieczorem w TVP (!) moje orędzie noworoczne. Po raz pierwszy od dziesięciu lat. I to po polsku!" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Donald Tusk w ten sposób zapowiedział swoje orędzie w sobotę po południu.

Orędzie w TVP wygłosi też prezydent Andrzej Duda. Powie o zmianach w mediach publicznych

31 grudnia noworoczne orędzie do narodu wygłosi Andrzej Duda - poinformował Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta powiedział, jakie tematy zostaną poruszone w trakcie wystąpienia. Prezydent ma nawiązać do kwestii zmian w TVP oraz "skupić się na najważniejszym wyzwaniu 2024 roku".

- Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa - powiedział Mastalerek. Jak podkreślił, wystąpienie Dudy będzie utrzymane w koncyliacyjnym tonie. Prezydent dostrzega potrzebę współpracy z rządem w "nowej sytuacji", z jaką mamy w Polsce do czynienia po wyborach. - Według mojej wiedzy prezydent podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, by w najważniejszych sprawach współpracować - dodał szef gabinetu głowy państwa.

