Zybertowicz krytycznie o zmianach w TVP. Skrytykował też media przed zmianami. "Zła propaganda"

- Ta telewizja nie była żadnym wzorem obiektywności - tak ocenił Telewizję Polską z latach rządów Prawa i Sprawiedliwości doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy - Andrzej Zybertowicz. W sobotnim programie "Śniadanie w Trójce" na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia on i zaproszenia przez Beatę Michniewicz goście rozmawiali o zmianach w mediach publicznych. Zybertowicza przyznał, że jest "zaniepokojony".

Doradca prezydenta krytycznie o TVP pod rządami PiS-u: Zła propaganda

Andrzej Zybertowicz wypowiedź zaczął od tego, że teraz z mediów publicznych popłynie przekaz "nicht für Deutschland". Michniewicz ostro zareagowała i przerwała doradcy Dudy. - Przepraszam, czy tu jest taki przekaz? - zapytała retorycznie. Wtedy pytanie do Zybertowicza skierował siedzący obok niego w studiu Paweł Kowal. - Czy pan rzeczywiście uważa, że prowadzenie polityki w ten sposób, że kanały codziennie atakują urzędującego premiera i dezawuują go, było reprezentowaniem polskiej racji stanu? To nie jest miejsce na żarty, panie profesorze. Jak ktoś zakazuje w Polsce oglądania Wajdy i bierze za to 1,5 miliona, to ja nie widzę tutaj powodów do żartów. Może pan sobie żartować, ale to na pana konto. Mnie to nie śmieszy - zakończył zdecydowanie Kowal. W studiu zapadła krótka cisza. Przerwała ją Michniewcz, zadając pytanie czy Zybertowicz nie będzie kontynuował. Ten odparł, że sytuacja jest żenująca, bo jest z Pawłem Kowalem od lat po imieniu"

Moja ocena jest taka: TVP Info i spora część audycji Telewizji Polskiej była sprowadzona z rządów PiS do poziomu złej propagandy. To nie ulega wątpliwości

- odpowiedział. - Zarazem do tych źle zarządzanych kanałów zapraszani tam byli regularnie, z wyjątkiem niestety Konfederacji, przedstawiciele opozycji. Teraz jest pytanie: czy to, co próbuje się teraz robić to próba wprowadzenia nowych standardów czy gorszych - pytał gość Polskiego Radia. I podkreślił, że "chodzi o metodę i kierunek, a nie sam fakt zmiany". Przyznał, że gdyby zakaz wyświetlania filmów Wajdy był prawdą, to byłoby to niemądre". Przypomnijmy, że w piątek "Gazeta Wyborcza" opublikowała listę 17 filmów, których emisja była zabroniona w Telewizji Polskiej.

Morawiecki: Nie byłem 100-procentowym admiratorem TVP

Także w piątek krytycznie do TVP odniósł się były premier. - Może panią zdziwię i niektórych z naszych widzów, ale nie byłem takim stu procentowym admiratorem TVP, zawartości wszystkiego, co tam się znajdowało, ale jestem w stu procentach przekonany, że trzeba bronić mediów publicznych przed zawłaszczeniem przez PO, bo nie będzie dostępu dla wszystkich Polaków - mówił w wywiadzie w TV Republika Morawiecki.

W czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ujawnił dane na temat zarobków wysoko postawionych pracowników TVP. Wynika z nich, że były reporter "Wiadomości" TVP i szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk zarobił w 2023 roku niemal 1,5 mln zł. Jego pensa wynosiła zatem około 125 tys. zł miesięcznie. To, jak wyliczyła Wyborcza.biz, o 2330 proc. więcej od statystycznego dziennikarza. Jarosław Olechowski, który od 2018 do kwietnia 2023 roku był dyrektorem TAI, zarobił w 2023 r. ponad 1,4 mln zł. Wysoką pensję pobierał także Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI. Pereira zarobił prawie 440 tys. zł. PiS w ramach odpowiedzi na ujawnione dane o zarobkach, opublikowało grafikę z zarobkami - jak pisze - "tłustych kotów". I tak podano np., że Maciej Orłoś zarobił 2 mln zł, ale przez cztery lata, a Beata Tadla 833 tys. zł przez dwa lata. Miesięcznie to kwoty znacznie niższe od tych, które osiągali Adamczyk czy Olechowski.

W piątek o 19:30 na anteny wrócił kanał informacyjny TVP Info. Emisja kanału została zawieszona 20 grudnia, po zmianie na stanowisku prezesa TVP. Ponieważ siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej nadal okupują posłowie PiS i część byłych pracowników, TVP Info jest nadawane z gmachu przy ulicy Woronicza 17. Najpierw widzowie zobaczyli serwis informacyjny "19.30". Następnie rozpoczęło się pasmo publicystyczne, które poprowadził wracający do stacji po ośmiu latach Jarosław Kulczycki.

