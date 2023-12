Premier Donald Tusk wygłosi orędzie. Znamy termin. "Niemożliwe stało się możliwe"

Zobacz wideo PiS przygotował projekt ustawy "czyste ręce". "Źródła dochodów z ostatnich dziesięciu lat"

"Niemożliwe stało się możliwe! Dziś wieczorem w TVP (!) moje orędzie noworoczne. Po raz pierwszy od dziesięciu lat. I to po polsku!" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Orędzie wygłosi też Andrzej Duda. Powie o zmianach w TVP

Dzień później, 31 grudnia, noworoczne orędzie do narodu wygłosi Andrzej Duda - poinformował Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta powiedział, jakie tematy zostaną poruszone w trakcie wystąpienia. Prezydent ma nawiązać do kwestii zmian w TVP oraz "skupić się na najważniejszym wyzwaniu 2024 roku".

- Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa - powiedział Mastalerek. Jak podkreślił, wystąpienie Dudy będzie utrzymane w koncyliacyjnym tonie. Prezydent dostrzega potrzebę współpracy z rządem w "nowej sytuacji", z jaką mamy w Polsce do czynienia po wyborach. - Według mojej wiedzy prezydent podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, by w najważniejszych sprawach współpracować - dodał szef gabinetu głowy państwa.

***