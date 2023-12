Co padło na spotkaniu nowego szefostwa TAI TVP? "Póki co będzie bardzo mało polityków"

W środę 27 grudnia w siedzibie TVP przy ul. Woronicza odbyło się spotkanie pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP z dyrekcją TAI mianowaną przez władze TVP wskazane przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza - najpierw wybranego na prezesa Tomasza Syguta, a potem (po postawieniu TVP w stan likwidacji przez ministra kultury) przez likwidatora Daniela Gorgosza. Szefem TAI został mianowany Grzegorz Sajór, jego zastępcą Jan Ciszecki, z kolei szefem TVP Info - Paweł Moskalewicz. Szefowie ci spotkali się z częścią zespołu TVP Info, którą zaprosili do współpracy. O spotkaniu tym krótko pisał Onet. Gazeta.pl podaje szczegóły i cytujemy słowa, które tam padły.

Druga część zespołu TAI została w budynku przy Placu Powstańców. Na ich czele stoi Michał Adamczyk - jego na prezesa TVP wskazała Rada Mediów Narodowych, w której Prawo i Sprawiedliwość ma większość. Przy Placu obok Adamczyka są również Marcin Tuicki (były wiceszef TAI) i Samuel Pereira (wcześniej kierujący TVP Info). "Woronicza" nie uznaje "Placu Powstańców". A "Plac" nie uznaje "Woronicza". Jednak, co ważne, w centrali TVP przy ul. Woronicza znajduje się infrastruktura techniczna konieczna do nadawania, więc o tym, co znajduje się na antenach TVP, decyduje się właśnie tam.

Władze TAI spotkały się na Woronicza z częścią zespołu. Jak zapewniali Sajór i Moskalewicz "normalność to jest słów-klucz", którym będą się kierować. Przekonywali, że "nikt nie będzie musiał czytać 'białej', której nie chce czytać" i "nikt nie będzie zawieszony, bo zmienił 'białą'". Tak zwana "biała" to zapowiedzi materiału i wejść na żywo odczytywane przez prowadzącego program dziennikarza. W ostatnich latach do zawieszania doszło.

Grzegorz Sajór i Paweł Moskalewicz powiedzieli, że "na razie" nie zmieniają nazwy kanału TVP Info na inną. I tak też się stało: nadawanie TVP Info ruszyło na nowo - z Woronicza, a nie z Placu Powstańców, gdzie znajduje się całe zaplecze kanału - pod niezmienioną nazwą.

Wedle zapowiedzi gadających polityków ma być w TVP Info - przynajmniej początkowo - niewielu. Grzegorz Sajór stwierdził na tym spotkaniu: - Naprawdę nie jest tak, że wszystko musi się kręcić wokół polityki. Póki co będzie tych polityków bardzo mało. Będziemy głównie robić program w oparciu o ekspertów.

Szef TAI wspomniał przy tym, że przez trzy lata pracował w Radiu 357, w którym nie było polityków jako gości, ale polityka była obecna. - Po prostu się to da robić - zaznaczał. Dodawał jednakowoż, że polityka jest bardzo ważna w kanale informacyjnym. Radził jednak zebranym na spotkaniu ludziom, którzy mają tworzyć nową TVP Info: - Najłatwiej jest zaprosić trzech polityków, ale zachęcał będę, żeby szukać tematów i gości niekoniecznie związanych z polityką.

Na spotkaniu trochę nakreślono warunki, w których na Woronicza tworzony jest program "19:30", który zastąpił "Wiadomości". Sajór wspominał, że pierwsze wydanie było tworzone, choć dziennikarze, którzy przyszli na kolegium, nie mieli nawet loginów do komputerów. - To, że on [pierwszy program "19:30"] się ukazał, to był cud natury - stwierdził Sajór.

Nowe kierownictwo TAI warunki do tworzenia TVP Info nazwało "spartańskimi", a przestrzeń, na której będą tworzyć program, bardzo niewielką, ale jakoś będą się - podkreślali - musieli pomieścić na niej wszyscy pracownicy. Sajor przekonywał: - Chcemy państwa uspokoić. Na początku będzie trudno, ale w miarę szybko się to wyprostuje.

W najbliższych dniach - wedle deklaracji szefostwa TAI - mają zapaść decyzje ws. korespondentów TVP rozsianych po świecie. To zabrzmiało jak zapowiedź zmian personalnych na placówkach.