Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia skazał posłów PiS Mariusza Kamińskiego (byłego szefa CBA) i Macieja Wąsika (byłego wiceszefa CBA) na karę dwóch lat bezwzględnego więzienia. Zgodnie z wyrokiem politycy mają także zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach publicznych przez pięć lat. Jak uzasadnił sąd, zastosowany przez Andrzeja Dudę w 2015 roku "akt łaski wobec oskarżonych był nieskuteczny". Orzeczenie jest prawomocne.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak o Kamińskim i Wąsiku: Będą więźniami politycznymi

Wąsik i Kamiński stracili mandaty. "Prezydent może ich tylko ułaskawić, by nie trafili do ciupy"

W związku z orzeczeniem sądu marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał postanowienie o wygaszeniu mandatów posłów Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Mandaty Wąsika i Kamińskiego są wygaszone. Sejm liczy 458 posłów. Są przestępcami, pozbawionymi praw publicznych. Prezydent Andrzej Duda może ich tylko ułaskawić, by nie trafili do ciupy. Potwierdzi tym samym swoje bezprawne działanie z 2015 roku 'uwalniające wymiar sprawiedliwości od tej sprawy'" - napisał na X poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Beata Szydło: "Panie Szczerba, pan to się nadaje co najwyżej do biegania z pizzą"

Na wpis posła KO zareagowała Beata Szydło. "Panie Szczerba, pan to się nadaje co najwyżej do biegania z pizzą dla migrantów na granicy, a nie do oceniania działań Prezydenta RP. Poza tym Sejm nie może 'liczyć 458 posłów', bo wg Konstytucji RP jest ich 460" - stwierdziła na portalu X.

"A może to jest wasz plan, chcecie wykluczać opozycyjnych posłów z Sejmu, żeby pozakonstytucyjnie zmniejszyć liczbę posłów? U granic Polski trwa wojna, o czym przypominają chociażby dzisiejsze wydarzenia, a wy wprowadzacie w Polsce chaos i niszczycie polski ustrój prawny. To, co robicie, jest niebezpieczne dla Polski i Polaków" - czytamy we wpisie europosłanki.