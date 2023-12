Magdalena Ogórek skomentowała gigantyczne zarobki w TVP. Kąśliwa uwaga Leszka Millera

Dariusz Joński przeprowadził kontrolę poselską w TVP i obnażył niebotyczne zarobki pracowników stacji. Z informacji opublikowanych przez polityka KO wynika, że Michał Adamczyk jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) otrzymał (od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku) ponad 370 tys. zł. Z kolei "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023" Adamczyk zarobił 1 mln 127 tys. zł brutto. Samuel Pereira jako zastępca dyrektora TAI (w tym samym okresie co Adamczyk) dostał ponad 439 tys. zł brutto.

Zarobki w TVP. Magdalena Ogórek: Damy o pieniądzach nie rozmawiają

Dziennikarze jednego z plotkarskich portali o zarobki w TVP zapytali Magdaleną Ogórek. - Nie chciałabym się wypowiadać o zarobkach innych, nawet jeśli zainteresowani sami publikują takie treści w sieci. Damy o pieniądzach nie rozmawiają - skomentowała.

"Magdalena Ogórek o zarobkach w TVP: 'Damy o pieniądzach nie rozmawiają'. Premier Thatcher: 'Jeśli musisz zapewniać, że jesteś damą - to nie jesteś'" - napisał na portalu X Leszek Miller.

Magdalena Ogórek "czarnym koniem" Leszka Millera. "Nie było wiadomo, czy jest lewicowa, liberalna czy konserwatywna"

O Magdalenie Ogórek usłyszała cała Polska w 2015 roku, kiedy została kandydatką SLD na prezydenta Polski. W wyborach zajęła 5. miejsce, zdobywając 353 883 głosy (2,38 proc. głosów ważnych). - Kandydatka była zupełnie nieprzygotowana do wejścia w politykę. W pewnym momencie nie było wiadomo, czy jest lewicowa, liberalna czy konserwatywna. Popełniała mnóstwo gaf i nie miała nic ciekawego do powiedzenia poza mętnymi bon motami o "pisaniu prawa na nowo" i dzwonieniu do Putina. Ale na pewno Magdalena Ogórek zapisała się w historii jako jeden z ważnych czynników takiego oto epokowego wydarzenia, że postkomunistyczna lewica wypadła wtedy z Sejmu. Podejrzewam, że tradycyjni wyborcy SLD obserwowali kampanię prezydencką i nie wierzyli w to, co widzą - ocenił w 2022 roku w rozmowie z portalem Wirtualne Media dziennikarz OKO.press Michał Danielewski. Ogórek w 2016 roku zaczęła pisywać do tygodnika "Do Rzeczy". Stała się także gwiazdą Telewizji Polskiej.