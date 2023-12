Michał Adamczyk wysłał ministrowi wezwanie do zapłaty 45 mln zł. Dał mu trzy dni

W wezwaniu przedsądowym Michał Adamczyk domaga się - "w imieniu Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, jako Prezes zarządu spółki powołany uchwałą Rady Mediów Narodowych" - zapłaty w ciągu 3 dni kwoty 45 mln zł. Jak twierdzi, ma to być "częściowa naprawa szkody w majątku spółki", którą Bartłomiej Sienkiewicz miał swoim "osobistym bezprawnym działaniem" spowodować w dniach 20-27 grudnia.

W piśmie cytowanym przez wPolityce uznano, że działania ministra "wykraczało poza udzielone mu kompetencje i uprawnienia jako Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a które spowodowało straty w majątku Spółki związane z utratą możliwości nadawania sygnału telewizyjnego w ramach poszczególnych kanałów emitowanych przez Spółkę, w szczególności utratę wpływów z reklam, zamknięcia strony internetowej portalu TVP.INFO, jak również dokonanie bezprawnych działań skutkujących usuwaniem materiałów przygotowanych przez pracowników i współpracowników Telewizji Polskiej S.A. z archiwów Spółki".

45 mln zł to jednak nie koniec żądań Adamczyka. Jak wskazał, dokładne straty zostaną oszacowane "na podstawie niezależnego audytu uprawnionego kontrolera" i wówczas minister zostanie powiadomiony o szczegółowym zakresie wyliczeń. Adamczyk dodał, że jeśli Sienkiewicz nie zapłaci, to wystąpi do właściwego sądu "ze stosownym powództwem", które narazi ministra "na dodatkowe koszty procesu".

Ile Adamczyk zarabiał w TVP?

Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od końcówki kwietnia br. ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodzi ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej". W sumie prawie 1,5 mln zł w osiem miesięcy.

Jak wyliczaliśmy, zarobki Adamczyka są wyższe niż większości dyrektorów BBC i niewiele niższe od dyrektora generalnego i redaktora naczelnego brytyjskiego nadawcy.