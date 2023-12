Mastalerek rozwiewa wątpliwości ws. Kamińskiego i Wąsika. Duda nie ułaskawi ich ponownie

- Prezydent zapowiedział w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i w szerszym gronie przy politykach koalicji rządowej, że jeśli dojdzie do podważania prerogatyw prezydenta, to będzie zmuszony zwrócić się z listem do międzynarodowych organizacji. Taki list jest przygotowywany. Ułaskawienie już było i jest ono skuteczne, co dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny. To TK decyduje o takich sprawach i prezydent stoi na stanowisku, że [Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - red.] są skutecznie ułaskawieni - mówił w piątek w TVN24 szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.

- Jest wielu kandydatów, którzy chcieliby zostać prezydentem RP w 2025 r. Chciałbym, żeby zastanowili się nad tym, czy dziś, próbując podważać kompetencje prezydenta, tak naprawdę nie będą podważali może swoich kompetencji, jeśli uda im się i zostaną prezydentem - dodał.

Mówiąc o sprawie Kamińskiego i Wąsika, Mastalerek ocenił, że jest "bardzo poważna, smutna i przykra". - Ludzie, którzy walczyli z korupcją, dziś mogą ponieść za to bardzo duże konsekwencje. Byłby to fatalny sygnał wysłany do wszystkich funkcjonariuszy, CBA, policji, CBŚP. (...) Stanowisko prezydenta jest następujące: sąd nie miał prawa zajmować się tą sprawą, bo byli ułaskawieni, co potwierdził dwukrotnie TK. (...) Prezydent zna tę sprawę i uważa również w sposób merytoryczny, że taka kara się po prostu nie należała - dodał szef prezydenckiego Gabinetu.

- Na dzień dzisiejszy prezydent nie rozważa ponownego aktu łaski. Rozważa tylko i wyłącznie wysłanie do międzynarodowych instytucji informacji o tym, że w Polsce są więźniowie polityczni. Prezydent zachował się uczciwie, uprzedził premiera. Będzie uważał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za więźniów politycznych. (...) Prezydent mówi jasno: zostali ułaskawieni w sposób jak najbardziej trafny - zaznaczył Marcin Mastalerek w TVN24.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani prawomocnym wyrokiem

W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał posłów PiS Mariusza Kamińskiego (byłego szefa CBA) i Macieja Wąsika (byłego wiceszefa CBA) na kary dwóch lat więzienia. Orzeczenie jest prawomocne. Usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej.

Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł w 2015 r. Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych polityków. W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych.