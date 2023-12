Nieoficjalnie: Prezydent Zamościa wystartuje z poparciem Czarnka. A wkrótce rusza jego proces

Tekst "Jest kandydat Czarnka na prezydenta Zamościa. Wkrótce ruszy jego proces o "fabrykowanie dowodów" dostępny jest na portalu Wyborcza.pl >>>

Andrzej Wnuk rządzi Zamościem od 2014 r. Dwukrotnie z sukcesem kandydował na stanowisko prezydenta miasta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", PiS ponownie poprze kandydaturę Wnuka w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Zielone światło startowi prezydenta Zamościa daje m.in. szef lubelskich struktur PiS, były minister edukacji Przemysław Czarnek. Kontrkandydatem Wnuka ma być miejski radny Rafał Zwolak, mający poparcie m.in. Trzeciej Drogi.

- Poparcie Wnuka przez PiS to zła decyzja. Ludzie w mieście znają grzechy i grzeszki obecnego prezydenta, bo rozpisują się o tym lokalne media będące w opozycji wobec PiS. Jednak nikt otwarcie nie jest w stanie przeciwstawić się Przemkowi Czarnkowi, który na Lubelszczyźnie ma dziś w partii władzę absolutną - mówi w rozmowie z "GW" jeden z działaczy PiS z Zamościa.

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że w Sądzie Rejonowym w Kielcach w lutym lub marcu ma ruszyć proces, w którym Andrzej Wnuk zasiądzie na ławie oskarżonych. Prokuratura zarzuca samorządowcowi składanie fałszywych zeznań i fabrykowanie dowodów, za co grozi mu łącznie nawet 8 lat więzienia.

Andrzej Wnuk stanie przed sądem

Sprawa miała swój początek przed kilkoma laty. Andrzej Wnuk pozwał lokalnego radnego Marka Kudelę, zarzucając mu zniesławienie. Prezydent Zamościa przekonywał ponadto przed sądem, że jeden z mieszkańców miasta w lipcu 2016 r. przyniósł mu do ratusza nagranie, które miało świadczyć o tym, że Kudela nie mieszka w Zamościu i w związku z tym nie powinien pełnić funkcji radnego. Później okazało się, że wskazany przez Andrzeja Wnuka mieszkaniec, który miał dostarczyć mu nagranie, w rzeczywistości nigdy w Zamościu nie był i pochodził z Międzyrzeca Podlaskiego.

"Mało tego, wizyta rzekomego mieszkańca została odnotowana w książce wpływu korespondencji zamojskiego ratusza. Jako że sekretarka miała wówczas wolne, tę wizytę miał odnotować sam prezydent. To nie wszystko, bo biegli z zakresu informatyki uznali, że zgranie wspomnianego filmu na pendrive (...) zostało wykonane już kilka tygodni po wizycie mieszkańca Międzyrzeca Podlaskiego w ratuszu. W skrócie: mężczyzna nie mógł dostarczyć do magistratu pendrive'a z zapisem, który jeszcze nie powstał. I sprawa kluczowa. Biegli z zakresu motoryzacji ustalili ponad wszelką wątpliwość, że nagrania domu Kudeli dokonano z samochodu brata prezydenta" - przypomina "Gazeta Wyborcza".

Radny zawiadomił potem prokuraturę, która przed trzema laty postawiła prezydentowi zarzut składania fałszywych zeznań przed sądem. Później doszedł też zarzut preparowania dowodów (wpisów w książce wpływu korespondencji Urzędu Miasta Zamościa oraz nagrań wideo). Andrzej Wnuk nie przyznaje się do winy.

"Sprawa dotyczy 2016 roku, kiedy Pan Marek Kudela publicznie twierdził, że mieszka w Zamościu, a istniało nagranie pokazujące jego codzienne życie w Sitańcu. To ewidentne kłamstwo zostało usankcjonowane w przestrzeni publicznej, a mnie przypadły w udziale zarzuty karne - co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe i krzywdzące. Nie przyznaję się do winy, bo przestępstwa żadnego nie popełniłem. Uważam, że radny reprezentujący mieszkańców powinien otwarcie przyznać, że od dawna nie mieszka w Zamościu. I gdyby rzeczywiście mieszkał w Zamościu, nie powinien obawiać się nagrywania przez kogokolwiek, jego aktywności życiowej w Sitańcu" - komentował Andrzej Wnuk w 2020 r. we wpisie na Facebooku.

"Przed sądem udowodnię swoją niewinność. To jest kolejny przypadek, gdy prokuratura daje się wplątać w grę polityczną. Przeciwnicy polityczni - widząc jak duże mam poparcie wśród mieszkańców Zamościa (wygrana w pierwszej turze wyborów prezydenckich) po raz kolejny uciekają się do brudnych chwytów..." - dodał.

Na wpis prezydenta zareagował wówczas radny Marek Kudela. "Jeśli ktokolwiek nagrywa mnie i moją rodzinę (w tym małoletnią córkę) w sytuacjach prywatnych, żeby udowodnić tak błahą rzecz, jaką jest to czy sypiam w Zamościu, czy w Sitańcu, to jest człowiekiem małostkowym i niehonorowym. W dniu 29 sierpnia 2016 roku głośno opowiedziałem o całej sytuacji na sesji Rady Miasta Zamość" - zaznaczył.

"Paradoksem jest to, iż Prezydent sugeruje, iż to ja jestem prowodyrem jego postępowań karnych, podczas gdy to on sprawił, iż to ja pierwszy raz w życiu zasiadłem na ławie oskarżonych. Za słowa prawdy wobec Prezydenta, wypowiedziane na wspomnianej wyżej sesji, zostałem oskarżony przez niego z oskarżenia prywatnego o zniesławienie. Od zarzucanego mi czynu zostałem prawomocnie uniewinniony, bo moje twierdzenia znalazły potwierdzenie w dowodach" - dodał.

