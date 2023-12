Szefowa kancelarii Dudy o zarobkach "gwiazd" TVP: "Ministrowie tyle nie zarabiają". Jest jedno "ale"

Grażyna Ignaczak-Bandych z Kancelarii Prezydenta była gościnią piątkowego wydania programu "Graffiti" w Polsat News. Po tym, jak prowadzący przeczytał ujawnione przez posła KO Dariusza Jońskiego kwoty, jakie w TVP zarabiali Michał Adamczyk czy Samuel Pereira i czy robią na niej wrażenie zarobki na poziomie kilkudziesięciu albo ponad 120 tysięcy złotych miesięcznie (przypadek Adamczyka), odpowiedziała krótko: Tak.

Szefowa Kancelarii Prezydenta o zarobkach "gwiazd" TVP: Ogromne pieniądze dla zwykłego człowieka

- To są rzeczywiście ogromne pieniądze dla zwykłego człowieka. Warto by je porównać z pensjami poprzedników i do średniej krajowej, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to, co się dzieje, jest oburzające. Jednak: dla mnie to są ogromne pieniądze, ministrowie tyle nie zarabiają - stwierdziła Grażyna Ignaczak-Bandych w Polsat News. Ministerka z Kancelarii Andrzeja Dudy przypomniała, że "prezydent wielokrotnie wyrażał chęć stworzenia ustawy, która regulowałaby pracę mediów publicznych".

- Zupełnie normalną drogą byłoby przygotowanie ustawy. Pan prezydent taką wolę przedstawiał. Nie chodzi tutaj o rewolucję, a takie działania podejmował minister Sienkiewicz. Chodzi o działania demokratyczne, przygotowanie ustawy i wprowadzenie jej w życie. (...) Być może ustawa, która powstanie powinna odnosić wynagrodzenia w mediach publicznych do jakiejś wartości, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej - podsumowała. Zapewniła też, że "drzwi Pałacu są otwarte, tylko trzeba chcieć do nich podejść".

Poseł KO Dariusz Joński ujawnił zarobki byłych szefów TVP Info i TAI

W czwartek poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ujawnił dane na temat zarobków wysoko postawionych pracowników TVP. Wynika z nich, że były reporter "Wiadomości" TVP i szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk zarobił w 2023 roku niemal 1,5 mln zł. Jego pensa wynosiła zatem około 125 tys. zł miesięcznie. To, jak wyliczyła Wyborcza.biz, o 2330 proc. więcej od statystycznego dziennikarza. Jarosław Olechowski, który od 2018 do kwietnia 2023 roku był dyrektorem TAI, zarobił w 2023 r. ponad 1,4 mln zł. Wysoką pensję pobierał także Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI. Pereira zarobił prawie 440 tys. zł.

PiS w ramach odpowiedzi na ujawnione dane o zarobkach, opublikowało grafikę z zarobkami - jak pisze - "tłustych kotów". I tak podano np., że Maciej Orłoś zarobił 2 mln zł, ale przez cztery lata, a Beata Tadla 833 tys. zł przez dwa lata. Miesięcznie to kwoty znacznie niższe od tych, które osiągali Adamczyk czy Olechowski.

