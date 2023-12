Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Wpłynęły odwołania ws. wygaszenia mandatów

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. 21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów dwóch parlamentarzystów. Zgodnie z Konstytucją i Kodeksem wyborczym, mandat poselski wygasa, gdy dana osoba zostaje skazana na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Politycy mieli prawo wnieść w ciągu kilku dni odwołanie do Sądu Najwyższego, co też zrobili.

Odwołania wpłynęły do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wobec której są jednak poważne wątpliwości prawne. "Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest 'sądem' w rozumieniu prawa Unii" - przekazał w wydanym 21 grudnia orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE, izba nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu.

Tym samym zdaniem ekspertów, w tym m.in. ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika powinna rozpatrywać Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Sprawa ułaskawienia

Prezydent Andrzej Duda jest zdania, że nie ma przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów. Uzasadnia to tym, że po wyroku pierwszej instancji zastosował wobec Kamińskiego i Wąsika prawo łaski. Zrobił to jednak jeszcze zanim posłowie PiS zostali skazani prawomocnie.

Przypomnijmy, w 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej. Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych. W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych.