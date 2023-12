Gen. Bieniek o rosyjskiej rakiecie: "Procedury" do niedawna były słowem zapomnianym

"W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - przekazało w piątek przed godz. 11 w komunikacie Dowództwo Operacyjne. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego doszło do pilnej narady z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Wszystko wskazuje na to, że rakieta rosyjska wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną. (...) Była przez nas śledzona radarowo, opuściła tę przestrzeń - przekazał w piątek po południu Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Zaznaczył, że tor lotu rakiety na wszelki wypadek będzie też weryfikowany na ziemi przez specjalne grupy.

- To była trudna noc dla Ukrainy, połączony atak saturacyjny, mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą, z wykorzystaniem dronów uderzeniowych, z którymi Ukraina relatywnie dobrze sobie poradziła. Potem uderzenie rakietowe, głównie lotnica dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, rakiety były odpalane z Morza Kaspijskiego - dodał szef sztabu generalnego.

Podczas briefingu prasowego po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego podano także, że gdy rakieta pojawiła się nad polskim terytorium, skierowano samoloty, które miały ją przechwycić. Zdążyła jednak opuścić polską przestrzeń powietrzną. Dodano, że obiekt przebywał nad Polską ok. 3 minut. Miało dojść do naruszenia ok. 40 km przestrzeni na terenie województwa lubelskiego.

"Procedury uruchomiono prawidłowo"

- Od zdarzenia minęło niewiele czasu, wciąż jest sporo znaków zapytania. Faktem jest natomiast, że procedury zostały uruchomione prawidłowo, nastąpiła też komunikacja strategiczna, czyli powiadomienie społeczeństwa. "Procedury" do niedawna były słowem zapomnianym, ale one istnieją. Tor lotu był śledzony, stacje radiolokacyjne wykryły rakietę - komentuje w rozmowie z Gazeta.pl gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji.

- Nastąpiło współdziałanie z sojusznikami, nie tylko NATO-wskimi, bo również Ukraina dała nam sygnały. Sojusznicy zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy wschodnią flanką NATO i mamy systemy obrony przeciwlotnicze, w które jesteśmy włączeni. Przypominam, że do niedawna w tym rejonie były dwie baterie przeciwlotnicze Patriot, ale niektórzy nie chcieli wierzyć w to, że Niemcy mogą nam pomóc i opuściły polskie terytorium - zaznaczył generał.

Gen. Mieczysław Bieniek podkreślił, że "rakieta miała zaprogramowany tor". - Gdyby jednak pozostała na terenie Polski, w końcu musiałaby upaść, bo skończyłoby jej się paliwo. Mógłby nastąpić wybuch. Zwracam uwagę, że poszukiwania ruszyły już po kilku godzinach, a nie po pół roku, jak było w przypadku poprzedniej rakiety - podsumował.