Roman Giertych złożył zawiadomienie na Kamińskiego i Wąsika. "Dostaną ok. dwóch lat"

21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia - zobowiązany do tego wyrokiem sądu - wygasił mandaty poselskie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Politycy PiS odmówili przyjęcia dokumentów stwierdzających wygaszenie mandatów. 28 grudnia Kamiński i Wąsik wzięli udział w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Roman Giertych stwierdził, że złamali tym samym prawo i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Poseł KO spełnił swoją obietnicę.

Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury. "Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dostaną dwa lata więzienia"

29 grudnia Roman Giertych poinformował na portalu X, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jego zdaniem Kamiński i Wąsik mogą zostać skazani na dwa lata więzienia za nielegalne uczestnictwo w pracach sejmowej komisji.

"W tej sprawie na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wyrok prawomocny zapadnie pewnie we wrześniu 2025. I dostaną ok. dwóch lat pozbawienia wolności. Tak jak obiecywałem, zawiadomienie na nieuprawniony udział exposłów w posiedzeniach Sejmu i komisji, złożone w tym roku" - przekazał Giertych. Poseł KO opublikował też zdjęcie dokumentu, który trafił do prokuratury.

Sąd skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy twierdzą, że wciąż "wykonują obowiązki poselskie"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, 20 grudnia Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień i stosowanie nielegalnych działań operacyjnych podczas tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Na obu polityków nałożono również pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Choć dzień po ogłoszeniu wyroku sądu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika, ci pojawili się w Sejmie.

Gdy 28 grudnia Kamiński i Wąsik przyszli na posiedzenie sejmowej komisji, dyrektor gabinetu marszałka Hołowni próbował wręczyć im postanowienia o wygaszeniu mandatów. - Proszę wyjść, proszę nam nie przeszkadzać. My wykonujemy obowiązki poselskie, a ktoś nam przeszkadza! - mówił wtedy Maciej Wąsik.