Szef Sztabu Generalnego WP o porannym incydencie: Wszystko wskazuje na rosyjską rakietę

- Dzisiaj rano została naruszona polska przestrzeń powietrzna przez obiekt, który został wykryty przez nasze systemy. Chcę zapewnić o dobrej koordynacji i współpracy. Wszystkie działania, które zostały podjęte, zostały podjęte zgodnie ze schematem postępowania w takich sytuacjach. Zadziałały systemy i polskie, i sojusznicze. Z sojusznikami jesteśmy w stałym kontakcie - zapewnił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Ogórek: Ceny nie będą spadać, ale też inflacja nie będzie tak szybko rosnąć

Rosyjska rakieta nad Polską. "Będziemy weryfikować tor lotu"

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła przekazał, że "wszystko wskazuje na to, że rakieta rosyjska wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną". - Była przez nas śledzona radarowo, opuściła tę przestrzeń - dodał. - Z drugiej strony, to tylko technika, podchodzimy do niej z pewnym dystansem, dlatego postanowiliśmy to zweryfikować na ziemi. Skierowaliśmy grupy, które mają zweryfikować tor lotu - poinformował gen. Kukuła.

- To była trudna noc dla Ukrainy, połączony atak saturacyjny, mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą, z wykorzystaniem dronów uderzeniowych, z którymi Ukraina relatywnie dobrze sobie poradziła. Potem uderzenie rakietowe, głównie lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, rakiety były odpalane z Morza Kaspijskiego - dodał szef sztabu generalnego.

Podczas briefingu prasowego przekazano, że gdy rakieta pojawiła się nad polskim terytorium, skierowano samoloty, które miały ją przechwycić. Zdążyła jednak opuścić polską przestrzeń powietrzną. Dodano, że obiekt przebywał nad Polską ok. 3 minut. Miało dojść do naruszenia ok. 40 km przestrzeni na terenie województwa lubelskiego.

"W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - przekazało w piątek przed godz. 11 w komunikacie Dowództwo Operacyjne.