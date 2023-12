Nowy ranking zaufania. Szymon Hołownia i Andrzej Duda niemal łeb w łeb

Centrum Badania Opinii Społecznej po raz kolejny przeprowadził badanie zaufania do polityków i osób zaufania publicznego. Choć grudzień był miesiącem sporych zmian na polskiej scenie politycznej, to podium w rankingu niewiele się zmieniło. Liderem znów został Szymon Hołownia.

Komu Polacy nie ufają? Tych trzech polityków miało największe noty

Badanie przeprowadzone przez CBOS pokazuje nie tylko, ile osób wyraża zaufanie wobec danej osoby, ale także ile jej nie ufa. Najwięcej negatywnych odpowiedzi uzyskał prezes PiS Jarosław Kaczyński i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Obaj osiągnęli wynik 55 proc. nieufności. Trzecie miejsce pod tym względem zajął Donald Tusk. 49 proc. badanych wskazało, że nie ma zaufania do obecnego szefa rządu.

Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Trzecia Droga zdominowała podium

Według badania CBOS Szymon Hołownia i Andrzej Duda są jedynymi politykami, których wskazała ponad połowa Polaków. Marszałkowi Sejmu ufa 54 proc. ankietowanych. Natomiast 28 proc. osób stwierdziło, że nie ma zaufania wobec polityka. Oznacza to wzrost zaufania o 2 punkty procentowe, a nieufności o 1 punkt procentowy.

Natomiast Andrzej Duda zanotował wynik 51 proc. zaufania. Dokładnie tylko samo uzyskał w listopadzie. Zmienił się za to odsetek osób, które stwierdziły, że nie ufają prezydentowi. W grudniu było to 39 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Niewiele mniejszym zaufaniem cieszy się Władysław Kosiniak-Kamysz, który od grudnia kieruje resortem obrony narodowej. Lider PSL uzyskał 47 proc. pozytywnych głosów. Nie ufa mu 25 proc. badanych. O 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które deklarują brak zaufania wobec wicepremiera.

Na czwartym miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Zaufanie wobec niego zadeklarowało 46 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Natomiast 39 proc. osób nie ufa wiceszefowi Platformy Obywatelskiej. Zaraz za nim jest Mateusz Morawiecki z 42 proc. zaufania (wzrost o 2 pkt. proc.). Nieufność wobec byłego premiera wykazało 42 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.).

Pierwszą szóstkę zamyka Donald Tusk. Zaufanie wobec obecnego premiera wyraziło 38 proc. ankietowanych, czyli o 2 punkty proc. mniej niż w listopadzie. Wzrosła także liczba osób, które nie ufa szefowi rządu. W grudniu tak odpowiedziało 49 proc. uczestników badania (więcej o 3 pkt proc.).

Dalsza część rankingu zaufania. Tak wyglądały wyniki na dalszych miejscach

Na dalszych miejscach uplasował się Jarosław Kaczyński, wobec którego zaufanie wyraziło 36 proc. badanych. Przeważają jednak głosy negatywne - nie ufa mu 55 proc. badanych. Natomiast po 32 proc. zaufania zebrała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (z 33 proc. deklaracji nieufności), lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty (z 30 proc. deklaracji nieufności) oraz Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu (z 36 proc. deklaracji nieufności). Dalej ranking wskazuje Borysa Budkę (30 proc. deklaracji zaufania, nie ufa mu 38 proc. badanych), ministerkę edukacji Barbarę Nowacką (29 proc. osób zadeklarowało zaufanie, a 19 proc. - brak zaufania). Na ostatnich miejscach znaleźli się politycy, którzy byli mniej znani wśród respondentów.