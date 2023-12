Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP: Podniesiona została gotowość bojowa środków przeciwlotniczych

- Podniesiona została gotowość bojowa naszych środków przeciwlotniczych i podnoszone są pary dyżurne myśliwców - przekazał rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski. Jak dodał, trwają również poszukiwania naziemne.

REKLAMA

- Poszukiwania są prowadzone w okolicy utraty sygnału, na południowy wschód od Zamościa. Zaangażowanych jest ponad 20 żołnierzy - poinformował ppłk Jacek Goryszewski na antenie TVN24. - Zaangażowane są również inne służby. Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone. Żadnej ewentualności nie możemy wykluczyć - dodał.

Zobacz wideo Donald Tusk w Brukseli. "Nie jestem pewien, czy jestem człowiekiem, którego Orban posłucha"

Niezidentyfikowany obiekt miał nadlecieć w godzinach porannych od strony granicy z Ukrainą, gdzie w nocy z czwartku na piątek i rano doszło do serii rosyjskich nalotów. - Na tę chwilę do żadnego wybuchu nie doszło, nie mamy również informacji o jakichkolwiek osobach rannych. Ale nadal wszystkie doniesienia sprawdzamy. Funkcjonariusze pytają mieszkańców, czy coś słyszeli, czy coś widzieli, ale na razie nie mamy żadnych potwierdzeń, że do czegoś podobnego doszło. Wiele osób jest zaskoczonych i od policjantów dowiaduje się o sprawie - przekazał Onetowi mł. asp. Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim.

O godzinie 13 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generałem Wiesławem Kukułą oraz Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych - generałem Maciejem Kliszem.

Wcześniej odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z szefami polskich służb. Zgodnie z komunikatem, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawili się: szef Sztabu Generalnego, Dowódca ORSZ, minister obrony narodowej oraz szefowie służb: ABW, SKW, i SWW.

Zmasowany atak na Ukrainę. Kilkanaście ofiar śmiertelnych

Nad ranem Rosjanie ostrzelali za pomocą rakiet i dronów Szahed między innymi Kijów, Lwów, Charków, Dniepr, Zaporoże i Odessę. Jak poinformował napisał w serwisie Telegram Andrij Kostin, ogółem na ukraińskie miasta wystrzelono ponad 150 rakiet i dronów. Ukraiński prokurator generalny podkreślił, że doszło do ogromnych zniszczeń budynków mieszkalnych, szpitali i placówek edukacyjnych. - Reżim rosyjski po raz kolejny odsłonił przed światem swój zbrodniczy charakter - stwierdził Andrij Kostin.

Wcześniej mer Charkowa Ihor Terechow poinformował, że w mieście słyszano dwadzieścia dwa wybuchy. Uszkodzone zostały domy, szkoła i przychodnia. Na Kijów Rosjanie wystrzelili także ponad 20 pocisków. Rakiety spadły też we Lwowie, wybuchy słychać było także w obwodzie lwowskim w położonym przy granicy z Polską Jaworowie. Zginęło co najmniej 16 osób.