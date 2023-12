Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

W czwartek Dariusz Joński ujawnił zarobki Michała Adamczyka w TVP. W odpowiedzi na to Prawo i Sprawiedliwość udostępniło grafikę z informacją, jak zarabiały "tłuste koty z TVP za czasów PO". Nie wiadomo jednak, skąd pochodzą dane - Joński opublikował oficjalne pismo, a PiS zamieściło grafikę.

Do wpisu Prawa i Sprawiedliwości odniósł się Tomasz Lis, który jest jednym z bohaterów grafiki. "Krótko - kontrakt za mój program obejmował wynagrodzenie 15-20 osób, którym stale płaciłem, program w ciągu 8 lat zarobił 160 mln złotych, a kontrakt był podpisywany lub przedłużany z 7 kolejnymi prezesami, w tym dwoma z PiS" - napisał były dziennikarz TVP, po czym dodał: "To tyle porównywania nieporównywalnego".

Poseł KO ujawnił zarobki byłych szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

Z danych ujawnionych przez posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego wynika, że Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od kwietnia (wtedy objął to stanowisko) ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodzi ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" (to wynagrodzenie m.in. za prowadzenie "Wiadomości").

Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do tej pory blisko 440 tys. zł brutto. Marcin Tulicki, również jako wicedyrektor TAI, od maja miał dostać ponad 417 tys. zł. Do tego dochodzi ponad 296 tys. zł "z tytułu umów cywilnoprawnych". Kolejny z wiceszefów TAI - Rafał Kwiatkowski - w ramach wynagrodzenia otrzymał w tym roku prawie 367 tys. zł brutto. Pozostał na stanowisku po ubiegłotygodniowych zmianach władz w mediach publicznych, odpowiada za kwestie techniczne.

Z kolei Jarosław Olechowski, który od 2018 r. do kwietnia 2023 r. były szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tylko w tym roku zarobił ponad 1 mln zł. Do tego doszło ponad 407 tys. zł w ramach umów cywilnoprawnych.

