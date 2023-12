Noworoczne orędzie Andrzeja Dudy zostanie wyemitowane 31 grudnia o godz. 20:00. - Prezydent będzie mówił o mijającym roku, ale też o planach na następny - przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Andrzej Duda w orędziu poruszy sprawę TVP. Prezydent chce współpracować z rządem

29 grudnia Marcin Mastalerek powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, jakie tematy poruszy w orędziu Andrzej Duda. - Oczywiście powie o sprawie mediów publicznych, bo jest to sprawa, która rozgrzała opinię publiczną, ale głównie będzie skupiał się na najważniejszym wyzwaniu na 2024 rok, na zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa - poinformował szef gabinetu prezydenta.

Mastalerek podkreślił, że wystąpienie Dudy będzie utrzymane w koncyliacyjnym tonie. Prezydent dostrzega potrzebę współpracy z rządem w "nowej sytuacji", z jaką mamy w Polsce do czynienia po wyborach. - Według mojej wiedzy prezydent podtrzyma wyciągniętą rękę do koalicji rządowej, by w najważniejszych sprawach współpracować - powiedział Marcin Mastalerek.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Duda "będzie mówił na całym świecie, że mamy w Polsce więźniów politycznych"

Jak podkreślił Marcin Mastalerek, chęć współpracowania z rządem nie oznacza, że prezydent zmieni swój dotychczasowy sposób postępowania. Szef gabinetu prezydenta nawiązał w tym kontekście do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Prezydent podtrzymuje swoje stanowisko, że ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika jest prawomocne a sąd nie ma prawa go oceniać. Jeśli trafią do więzienia, prezydent będzie mówił na całym świecie, że mamy w Polsce więźniów politycznych - przekazał Mastalerek.