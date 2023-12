W rozmowie z dziennikarką TVN24 poseł PiS Waldemar Buda stwierdził, że gdy był ministrem, posłowie opozycji przez kilka dni okupowali pokoje ministerstwa. Nie informował jednak o tym wcześniej, a teraz nie podał nazwisk konkretnych polityków.

Waldemar Buda o okupacji ministerstwa rozwoju i technologii przez opozycję. "Ja to szanowałem"

28 grudnia w programie "Szkło kontaktowe" na antenie TVN24 pojawił się wywiad z Waldemarem Budą. Były minister rozwoju stwierdził w rozmowie z reporterką stacji, że w przeszłości posłowie opozycji okupowali ministerstwo. Mieli wówczas, podobnie jak posłowie PiS w Polskiej Agencji Prasowej, przynosić karimaty i śpiwory i zostawać w ministerstwie na noc.

- To jest klasyczna interwencja poselska. Kiedy byłem ministrem, przychodzili do mnie parlamentarzyści i cały dzień okupowali pokoje, żądali dokumentów, chodzili po wszystkich pokojach, wyjmowali sobie te dokumenty, analizowali je, żądali obsługi przez wielu pracowników. Przychodzili następnego dnia, okupowali kolejne pokoje - mówił poseł Buda. - Z matą i ze śpiworem? - dopytywała dziennikarka. - Tak, dokładnie. Tak wyglądała interwencja poselska do 2023 roku do października i tak wygląda dzisiaj - stwierdził Buda.

- Jeżeli pani nie widzi tego, że te uprawnienia poselskie były dokładnie tak samo wykorzystywane, to proszę o sięgnięcie do historii - zwrócił się do reporterki były minister PiS. - Ja to szanowałem, jeżeli posłowie chcieli jakichś informacji, dociekali, to mogli być dwa dni - dodał Buda. Reporterka zwróciła uwagę, że Buda nigdy nie informował o takim incydencie i spytała o nazwiska polityków, którzy brali wówczas udział w okupacji ministerstwa. Polityk PiS zignorował jednak jej pytanie i nie udzielił na nie odpowiedzi.

Politycy PiS okupowali siedzibę PAP przez osiem dni

Przypomnijmy, 20 grudnia politycy PiS masowo pojawili się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. 23 grudnia Waldemar Buda zjawił się tam ze śpiworem i karimatą. "Zostajemy w PAP przez całe święta! Kiedy brutalnie łamane jest prawo, nie możemy być obojętni! Będziemy bronić do skutku, nie tej czy innej instytucji, ale zasad! W tym trudnym czasie życzę wszystkim Wesołych Świąt" - napisał polityk w serwisie X.

28 grudnia Przemysław Czarnek poinformował o zakończeniu kilkudniowej tzw. interwencji poselskiej w siedzibie PAP. - Kontrola poselska w PAP się zakończyła. Decyzję podjęliśmy po zakończeniu dyżuru o 6:00, zakomunikowaliśmy ją na klubie o 8:00 - przekazał były minister edukacji w Radiu Wnet.