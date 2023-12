Wysoko postawieni pracownicy TVP otrzymywali ogromne pensje w czasie rządów PiS. Były prezenter "Wiadomości" TVP i szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk zarobił w 2023 r. prawie 1,5 mln zł (co daje średnio miesięcznie niemal 125 tys. zł), Jarosław Olechowski, były dyrektor TAI - ponad 1,4 mln zł. Premier Donald Tusk wypowiedział się w sprawie zwrotu tych pieniędzy do budżetu państwa. Nawiązał również do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który zamierza zorganizować 11 stycznia demonstrację przeciwko likwidacji mediów publicznych.

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

Donald Tusk o zarobkach w TVP. "Będą musieli oddać państwu te pieniądze? Raczej tak"

Pisaliśmy na Gazeta.pl, że Michał Adamczyk, jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarobił od kwietnia 2023 r. około 372,6 tys. zł brutto. Adamczyk otrzymał również ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej". Wynagrodzenie Jarosława Olechowskiego, który do kwietnia 2023 r. był dyrektorem TAI wyniosło z tego tytułu 1 016 450 zł, dodatkowo z tytułu umów cywilno-prawnych zarobił 407 tys. zł.

Marcin Tulicki za pół roku pełnienia funkcji wicedyrektora TAI w 2023 r. otrzymał ponad 407 tys. zł brutto (to prawie 68 tys. zł/mies), do tego zarobił w TVP w 2023 r. prawie 300 tys. zł z tytułu umów cywilno prawnych. Samuel Pereira, który pod koniec kwietniu 2023 r. został wiceszefem TAI, zarobił niemal 440 tys. zł brutto. Jak skomentował cierpko na portalu X premier Donald Tusk: "Zarabiali tyle, ile kłamali. Kosmicznie". W innym poście premier zauważył, że niektórzy "pracownicy TVP zarabiali czterdzieści razy więcej od nauczycieli czy pielęgniarek".

Donald Tusk dodał, że "lista hańby jest znacznie dłuższa". Wyraził przy tym wątpliwość, czy osoby zatrudnione dotąd w mediach publicznych wezmą udział w proteście organizowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. "Czy pójdą na czele Marszu Milionerów Kaczyńskiego? Raczej nie. Czy będą musieli oddać państwu te pieniądze? Raczej tak" - napisał premier.

Jarosław Kaczyński zapowiedział protest ws. likwidacji TVP. "Nowa jakość na skalę europejską"

27 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że "podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej". Stało się to w konsekwencji decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował w ustawie okołobudżetowej 3 mld zł, które miały być przeznaczone na media publiczne. Informowaliśmy, że Jarosław Kaczyński uznał te działania za niezgodne z prawem.

- Ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje tego rodzaju możliwości. Likwidacja w żadnym razie nie może tu być przeprowadzona w zgodzie z prawem (...). To jest nowa jakość na skalę europejską. Temu trzema się zdecydowanie przeciwstawić. 11 stycznia będzie demonstracja, mam nadzieję, że bardzo liczna. To ważne dla polskiej przyszłości, ale też dla przyszłości innych krajów - powiedział prezes PiS.

Warto zauważyć, że Kaczyński znacząco zmienił swoje poglądy w sprawie mediów publicznych. Jak pisaliśmy, w 2013 roku były rzecznik PiS Adam Hofman powiedział, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie może zlikwidować TVP. Wtedy Jarosław Kaczyński "w pełni podpisywał się pod wypowiedzią" Hofmana.