Czarnek bije się w piersi ws. wymiaru sprawiedliwości: "Mieliśmy osiem lat, żeby uzdrowić sytuację"

Były minister edukacji był gościem Michała Rachonia w programie #Jedziemy, który został przeniesiony z TVP Info na antenę TV Republika po zmianach dokonanych przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza. W czasie rozmowy jednym z wątków był wymiar sprawiedliwości. Prowadzący zapytał polityka o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy pojawili się w czwartek na obradach sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. W czasie posiedzenia mieli odmówić odebrania postanowienia o wygaszeniu ich mandatów od dyrektora gabinetu marszałka Sejmu.

- Trzeba tutaj rzeczywiście się w piersi uderzyć. Mieliśmy osiem lat, żeby uzdrowić sytuację w wymiarze sprawiedliwości i niestety nam się to nie udało. Pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta osiem lat temu i to powinno całkowicie zamykać sprawę, tymczasem wymiar sprawiedliwości, który jest niepraworządny w Polsce i nie działa w oparciu o przepisy prawa doprowadził do sytuacji, w której ignoruje się akt łaski prezydenta - powiedział Przemysław Czarnek.

- Niestety, w ciągu tych ośmiu lat ostatnich nie udało nam się uzdrowić wymiaru sprawiedliwości i nie udało nam się pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy winni są nieprawdopodobnych rzeczy - mówił. Jako przykład wskazał katastrofę smoleńską, za którą odpowiedzialny jest wprost politycznie prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Przemysław Czarnek uderza w Szymona Hołownię. "Dla kogo pan pracuje"

Następnie nawiązał do wyroku sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Mariusza Wąsika, którzy zostali skazani na dwa lata więzienia za przestępstwa w "aferze gruntowej", Przemysław Czarnek uderzył w marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

- Oni są praworządni inaczej. Zwróćcie państwo uwagę, kim jest Szymon Hołownia. Z jednej strony bez zmrużenia oka podpisuje przejście z celi do Brukseli Karpińskiego, któremu prokuratura zarzuca 5 mln zł łapówki, a z drugiej strony jako druga osoba w państwie kompletnie ignoruje akt łaski prezydenta. Kim pan jest, panie Szymonie Hołownio? Dla kogo pan pracuje? Kogo pan reprezentuje i co chce osiągnąć? - pytał były szef MEiN.

Dodał, że są to "barbarzyńcy, im zależy tylko i wyłącznie na szopce". Podczas rozmowy zaatakował też premiera Donalda Tuska. W jego ocenie jest on "premierem RP, ale wysłannikiem elit brukselskich, które z Europy uczyniły miejsce, o którym możemy powiedzieć jako o postdemokracji".