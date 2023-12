Donald Tusk o pensjach "gwiazd" TVP. "Zarabiali tyle, ile kłamali"

Dariusz Joński opublikował w czwartek wieczorem wyniki pierwszej kontroli poselskiej w nowym rządzie. Z dokumentów, do których dotarł poseł wynika, że Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od kwietnia (wtedy objął to stanowisko) ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodzi ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" (to wynagrodzenie m.in. za prowadzenie "Wiadomości").

Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do tej pory blisko 440 tys. zł brutto. Marcin Tulicki, również jako wicedyrektor TAI, zarobił od maja ponad 417 tys. zł. Do tego dochodzą jednak koleje setki tysięcy złotych z umów cywilno-prawnych. Szczegółowo opisaliśmy to TUTAJ.

Do sprawy krótko odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk. "Zarabiali tyle, ile kłamali. Kosmicznie. Krótka historia TVP" - napisał premier.

"Za zwalczanie opozycji reżim Kaczyńskiego suto płacił swoim propagandzistom. Potrzebujemy ujawnić ile zarabiały ich lokalne gwiazdy w regionalnych rozgłośniach. Każda publiczna złotówka wydana na zło sączące się z TVPiS była wydana w złej wierze" - dodał pod postem szefa rządu poseł KO Witold Zembaczyński.

"W legalny sposób nie da się tyle zarobić w spółce skarbu państwa"

"Zwróćcie uwagę na mechanizm: etat (niższy) + umowa b2b (wyższa). Po co tak konstruowane umowy? 1. Kombinowanie na składkach ZUS i podatku dochodowym. 2. Obejście limitów ustawy kominowej. 3. Obejście wewnętrznych regulacji TVP. W legalny sposób nie da się tyle zarobić w spółce skarbu państwa, więc potrzebna była bardzo kreatywna księgowość. Dodatkowo niezbędny jest pilny audyt umów zawieranych w latach 2015-2023 i sprawdzenie, czy te czynności naprawdę były wykonywane" - analizował Paweł Prus, prawnik i szef medialnego think-tanku - Instytutu Zamenhofa.

Inni zwrócili uwagę na to, że budżet państwa mógł przeznaczyć te środki na inne cele niż wynagrodzenie dla pracowników telewizji publicznej. "Średnio 150 tysięcy miesięcznie dla funkcjonariusza w TVPiS. To koszt kilku terapii onkologicznych. Panie milionerze Michał Adamczyk, ma pan rozmach. Stąd ten kwik towarzyszący odrywaniu od koryta? I ta maskarada z przebierańcem prezesem TVP? Wszystko już jasne. Żałość!" - wyliczał Michał Szczerba.

Zmiany w mediach publicznych

W ubiegłym tygodniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy Kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Z kolei w środę poinformował, że na skutek prezydenckiego weta ustawy okołobudżetowej, zdecydował o postawieniu spółek TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji.