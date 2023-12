Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił w czwartkowym wywiadzie w "Faktach po Faktach" w TVN24 o zmianach, które już wprowadził pełniący obowiązki komendanta głównego policji Marek Boroń. To zarządzenie zakazujące zasłaniania twarzy podczas interwencji. Zaznaczył, że polecenie nie dotyczy działań kontrterrorystów lub tak zwanych "zwartych oddziałów prewencji", które tłumią na przykład zamieszki.

Kierwiński: Będziemy audytować te oczywiste nieprawidłowości

- Wcześniej deklarowałem bardzo jasno: policja nie będzie służyć jako agencja ochroniarska jednego czy drugiego polityka. Nie będzie wykorzystywana do tego, żeby chronić prywatne imprezy pana posła Kaczyńskiego - zapewniał Kierwiński. Szef MSWiA ocenił, że proces powrotu zaufania do polskiej policji będzie trudny, ale "będziemy to każdego dnia robić". Minister zapowiedział również kontrole oraz zmiany personalne w szeregach tej służby mundurowej.

Będziemy audytować te oczywiste, moim zdaniem, nieprawidłowości, które miały miejsce, na przykład słynny granatnik i brak odpowiedzialności pana komendanta. Będzie kontrola z ministerstwa w tym zakresie. Wrócimy też do sprawy wykorzystywania w kampanii wyborczej Black Hawka. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości

- powiedział. Dodał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym Kierwiński kieruje od 13 grudnia, będzie weryfikować stopniowo i konsekwentnie sprawy, w których mogło dojść do nieprawidłowości. Minister nie pozostawił też żadnych wątpliwości, że w przypadku, kiedy zostaną one potwierdzone, sprawa zostanie skierowana do prokuratury.

Black Hawk w Sarnowej Górze. KO żądała dymisji ówczesnego wiceministra Macieja Wąsika

Przypomnijmy, że w niedzielę 20 sierpnia podczas pikniku w 103. rocznicę bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa (w województwie mazowieckim) doszło zerwania linii energetycznej przez policyjny śmigłowiec. Black Hawk lądował i startował w niewielkiej odległości od zgromadzonych na otwartej przestrzeni uczestników. Na filmach nagranych przez uczestników imprezy uwieczniono moment zerwania linii energetycznej. - Uciekamy! Chodźcie! Dzieci! - słychać krzyki na zamieszczonym na Facebooku nagraniu. Szczęśliwie nikt nie został ranny, gdyż okazało się, że zerwana linia nie przewodziła prądu.

Następnego dnia ówczesny senator KO Krzysztof Brejza poinformował o pilnej interwencji u premiera. W związku z zerwaniem linii energetycznej przez policyjny śmigłowiec i narażeniem życia wielu ludzi, w tym dzieci, przesłał do Mateusza Morawieckiego pytania między innymi o to, czy wszczęto już kontrolę związaną z tym zdarzeniem oraz dlaczego na imprezach z udziałem robiących kampanię polityków PiS nadzorujących policję nie są przestrzegane procedury bezpieczeństwa.

