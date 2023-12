"Jest człowiekiem bardzo osamotnionym". Kwaśniewski podsumował sytuację Kaczyńskiego

- Poznaliśmy tego człowieka dobrze, bo w polskiej polityce jest obecny od końca lat 80., czyli za chwilę będzie blisko 40 lat. Wiemy, że on ma swoją wizję państwa i starał się tę wizję państwa przez 8 lat realizować, czyli państwa scentralizowanego, etatystycznego, państwa, gdzie jest rząd, parlament, prezydent, ale władza naprawdę jest w ośrodku partyjnym, którym kierował i kieruje i który mieści się na ul. Nowogrodzkiej - mówił o Jarosławie Kaczyńskim w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

- Wszyscy, którzy nawet mają złe życiorysy, ale poszli do PiS-u, mają przebaczone. Wszyscy inni są wrogami, brakuje im patriotyzmu, są niszczeni, szczególnie medialnie. Taką Polskę budował, scentralizowaną, ze zmniejszającą się rolą samorządów, pokłóconą ze wszystkimi partnerami, a szczególnie sąsiadami. Polskę, która zmierzała niewątpliwie do fatalnego momentu, na szczęście udało nam się zatrzymać ten proces dzięki niezwykłej mobilizacji wyborców 15 października - dodał.

Według byłego prezydenta w państwie Jarosława Kaczyńskiego "media publiczne mają być podporządkowane jemu, mają być kierowane ręcznie, najlepiej przez osoby pozbawione jakichkolwiek skrupułów". Jak ocenił Aleksander Kwaśniewski, taką osobą był Jacek Kurski, który kierował TVP z krótką przerwą w latach 2016-2022.

Aleksander Kwaśniewski o Jarosławie Kaczyńskim: Jest bardzo osamotniony

- Z drugiej strony, mamy do czynienia z coraz starszym człowiekiem. Po stracie brata i śmierci mamy w wymiarze rodzinnym jest człowiekiem właściwie bardzo osamotnionym. Pogłębia się u niego oderwanie od realiów. Albo uważa, że wie wszystko lepiej, a to jest świat już dzisiaj nieistniejący, albo wierzy informacjom, które sam produkuje on lub jego ludzie. Niejako jest w podwójnej pułapce, co powoduje, że jego zrozumienie otoczenia jest coraz bardziej ograniczone - mówił w TVN24 Aleksander Kwaśniewski.

Polityk dodał, że prezes PiS "do niedawna miał umiejętności pozyskiwania partnerów". - To udało mu się w 2005 r., kiedy szukał wsparcia dla swojego brata kandydującego w wyborach prezydenckich. To później wykorzystał, tworząc rząd w latach 2006-2007. Dzisiaj widać, że jego osamotnienie osobiste stało się również osamotnieniem jego partii. Uzyskała niewątpliwie najwięcej głosów wyborach, ale nie ma zdolności koalicyjnej. Wszyscy odmówili - zaznaczył.

- Nastąpiło zużycie niewątpliwie talentów, które Jarosław Kaczyński miał i pewnie częściowo ma. To oderwanie od rzeczywistości jest prawdziwym problemem. Nie da się mądrze decydować, dobrze rządzić, jeśli nie rozumie się otaczającego świata, tego wewnętrznego w Polsce i tego na świecie - podsumował Aleksander Kwaśniewski w "Kropce nad i".