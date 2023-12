Awantura w Polsat News. Kownacki wyszedł ze studia, poszło o TVP. "Pan powinien odszczekać"

28 grudnia w "Debacie Dnia" w Polsat News Konrad Frysztak i Bartosz Kownacki rozmawiali o ogromnych zarobkach, na jakie wysoko postawieni pracownicy TVP (jak m.in. Michał Adamczyk czy Samuel Pereira) mogli liczyć w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PO porównał osoby zatrudnione w Telewizji Polskiej do propagandzistów totalitarnych reżimów. Kownacki z oburzeniem zareagował na te słowa.

Bartosz Kownacki do posła PO: Pan zachowuje się jak najgorszy, knajacki pseudoposeł

Kownacki tłumaczył, dlaczego jego zdaniem pensje pracowników TVP musiały być wysokie. - Nie wiem, jakie są wynagrodzenia w Polsacie, ale jeżeli TVP ma być na odpowiednim poziomie, to musi wybierać najlepszych dziennikarzy. A jeśli chce mieć najlepszych dziennikarzy, to musi odpowiednio im zapłacić (...). Niestety, tak gwiazdy w Polsce zarabiają. Aktor czy dziennikarz bierze ogromne wynagrodzenia, w milionach, za kilkuminutową reklamę - stwierdził.

Wtedy Konrad Frysztak powiedział, że pracownicy TVP nie byli dziennikarzami, ale raczej pełnili funkcję aktorów, którzy "odgrywali role propagandzistów jak w nazistowskich albo stalinowskich czasach". To zirytowało posła PiS.

- Pan zachowuje się jak najgorszy, knajacki pseudoposeł, pan jest neoposłem. Pan wie, kim byli naziści? Co to były obozy koncentracyjne? Pan wie, co to mordowanie ludzi w katowniach przez UB? Pan porównuje kogokolwiek dzisiaj do tych ludzi? Kim pan jest? Żenada. Pan powinien wejść pod stół i odszczekać, jak to było w starodawnej Polsce - powiedział Kownacki.

Konrad Frysztak porównał pracowników TVP do nazistów. Poseł PiS: Pan jest zerem

Kownacki powiedział posłowi PO, że "ma czas, żeby wycofać się z tego i przeprosić każdego, o kim mówi". Frysztak stwierdził jednak, że użyte przez niego analogie są zasadne i "chodzi o to, żebyśmy historii nie zakłamywali, bo taka jest historia".

- Ale żenada, pan jest zerem. Pan mówi o środowisku dziennikarzy, że to są funkcjonariusze partyjni Prawa i Sprawiedliwości, a później pan mówi o nazistach i stalinowcach. Kim pan jest? - pytał Kownacki. Następnie poseł PiS powiedział, że "z kimś takim przy stole siedzieć nie będzie" i opuścił studio jeszcze w trakcie trwania programu.