KRRiT reaguje na decyzję Sienkiewicza. Pisze o "wartościach demokratycznych" i "misji publicznej"

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza do "zaprzestania naruszania prawa, niszczenia wolności obywatelskich i pozbawiania społeczeństwa dostępu do informacji". Do reakcja na postawienie w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP. W piątek członkowie KRRiT spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą.

