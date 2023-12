Rok wściekłego Dudy. "Będzie walka na noże i o wszystko" [komentarz Sroczyńskiego]

Rząd PO-TD-Lewica musi obsłużyć dwie sprzeczne potrzeby własnego elektoratu równocześnie: potrzebę rozliczeń i potrzebę świętego spokoju. Na razie dowozi to pierwsze w nadmiarze, a tego drugiego - w ogóle. Na szczęście dla Tuska wszystko w dzisiejszym obiegu informacyjnym ma krótki termin ważności, trzy, pięć, siedem dni - tyle żyją wydarzenia, nawet te, które rozpalają nas do czerwoności. Ćmoje-boje o TVP będziemy pamiętać jeszcze góra dwa tygodnie, a politycy i dziennikarze PiS-u zaraz się rozejdą do domów. Na spotkanie z nowym szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorzem Sajórem przyszło 150 osób, z czego większość to pracownicy pisowskiej TVP Info (zgłosili chęć pracy), na spotkanie z dotychczasowym szefem Samuelem Pereirą przyszły dwie osoby. I tak mniej więcej wygląda stan gry na dziś.

Bitwa o TVP w wojnie Dudy z Tuskiem

Czy z bitwy o TVP coś wynika na dłużej? Na stałe pozostanie z nami wojna Dudy z Tuskiem, która przy okazji TVP rozgorzała na całego i prawdopodobnie będzie eskalować przez cały 2024 rok. Na środowej konferencji prasowej Tusk z gracją oświadczył, że postara się mówić powściągliwie wobec prezydenta, żeby nie podgrzewać konfliktu, po czym wystrzelił serię niezwykle powściągliwych określeń, z których zdążyłem zanotować dwa: "Trzeba by wybuchnąć śmiechem" (to o ostatnim wecie Dudy) oraz "Taki jakiś grymasik prezydent zademonstrował" (to o pomyśle Dudy, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie Sejmu przed Nowym Rokiem).

Tusk świetnie wie, co robi, dobrze wyczuwa drażliwość Dudy na punkcie własnego majestatu. Przy czym ta drażliwość nie wynika z jakiegoś szczególnie rozwiniętego narcyzmu prezydenta, ale z nieustannego czołgania go przez Kaczyńskiego. Osiem lat czołgania, lekceważenia i wycierania nóg - też byście byli przewrażliwieni na tego rodzaju mobbing, bo polski prezydent był po prostu przez osiem lat mobbingowany przez szefa i niewiele z tym zrobił. Teraz podobne triki próbuje powtarzać Tusk, wywołując - w sposób zapewne zamierzony - wściekłe reakcje Dudy. Ta walka będzie brutalna, przegra ją zapewne Duda, bo skoro dawał się ogrywać Kaczyńskiemu, to niby dlaczego teraz ma być inaczej z jeszcze sprytniejszym zawodnikiem.

"2024 rok będzie rokiem awantur"

Nowy rząd sporo jednak ryzykuje, wchodząc w konflikty jak w masło. Gdyby się miało okazać, że 2024 będzie rokiem awantur - takich jak w TVP, tyle że powtórzonych w Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa czy Prokuraturze Krajowej - to nowa władza zacznie na tym tracić i się wykrwawiać.

Owszem, betonowa część elektoratu będzie przeszczęśliwa, będzie kibicować, rozsyłać sobie memy z Suskim czy Macierewiczem, pisać kartki do prezydenta o treści "***** ****" oraz dopingować Tuska okrzykami "Śmielej! Śmielej!", podobnie jak niektóre "demokratyczne media", które z dostarczania odbiorcom codziennej porcji wścieklizny zrobiły sobie model biznesowy - oni wszyscy będą w swoim żywiole.

Problem w tym, że nie te emocje, nie te redakcje i nie ci ludzie wygrali dla opozycji wybory. Cud 15 października polegał na tym, że tyłki z foteli ruszyli wyborcy obojętni i ambiwalentni, którzy normalnie politykę mają w nosie. Mieli dosyć ogólnokrajowej rozróby i huśtania polską łódką w niespokojnych geopolitycznie czasach, przy czym nie trzeba się w ogóle geopolityką czy sytuacją międzynarodową interesować, żeby ten niepokój odczuwać podskórnie - zwłaszcza w Polsce z jej przeklętym położeniem. Oni tak samo będą mieli dosyć, jeśli rok 2024 stanie się festiwalem przepychanek i wrzasków, tylko tym razem obwinią za to nie PiS, ale Tuska, Hołownię i Czarzastego. Raczej nie kupią tłumaczenia, że wszystkiemu znowu winny Kaczyński, który okupuje gmachy i nie wpuszcza "demokratycznych dziennikarzy" do WC - bo normalni ludzie intuicyjnie wiedzą, że za porządek na podwórku odpowiada silniejszy, czyli aktualna władza. To od rządu będą domagali się względnego spokoju, a nie od opozycji.

Emocja, którą muszą w 2024 roku obsłużyć rządzący, to potrzeba małej stabilizacji w niebezpiecznym świecie. Ciepła woda w kranie to coś, czego w chaosie wojny w Ukrainie, rywalizacji USA-Chiny, wojny w Gazie, kryzysu energetycznego i klimatycznego pragniemy nawet mocniej niż za czasów pierwszego Tuska. Jak to elektoratowi dostarczyć mimo niezbyt sprzyjających okoliczności w postaci ziejącego toksynami Kaczyńskiego, który wyraźnie gra w polaryzację oraz Dudy, który chyba nie wie, w co gra, ale chyba też bardzo by chciał komuś przywalić? Oto temat do noworocznych rozmyślań dla platformerskich strategów i wszystkich popierających rząd certyfikowanych mądrali.