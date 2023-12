W sobotę 23 grudnia prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 roku. Po świętach złożył do Sejmu własny projekt tej ustawy, z którego wykreślono finansowanie mediów publicznych. W czwartek po godzinie 17:00 odniósł się do projektu ustawy okołobudżetowej, którą przygotował rząd, co zapowiedział premier Donald Tusk.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy projekt ustawy okołobudżetowej stworzony przez rząd Tuska. "3 miliardy będą do dyspozycji NFZ-u"

Andrzej Duda komentuje nowy projekt ustawy okołobudżetowej. "Można było tak od razu!"

"Po moim wecie, w nowym projekcie rządowej ustawy okołobudżetowej, nagle znalazły się 3 mld zł na leczenie ciężko chorych dzieci. To wspaniała wiadomość! Można było tak od razu!" - napisał na portalu X prezydent Andrzej Duda.

Nowy projekt ustawy okołobudżetowej opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie ze środową zapowiedzią szefa rządu, nie ma w nim 3 mld zł na media publiczne. Ta kwota zostanie przekazana w obligacjach na onkologię.

Przypomnijmy: przed świętami prezydent Andrzej Duda stwierdził, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania". "Nie może być na to zgody, wobec rażącego łamania konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał w mediach społecznościowych.

Tusk po wecie Dudy: Wstyd

Premier Donald Tusk skomentował wówczas decyzję Dudy na portalu X. "Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi 'kominówkę', czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym" - zapewnił Tusk. Po środowym posiedzeniu rządu szef rządu zapewnił, że "w najbliższej przyszłości zostaną podjęte decyzje związane z zawetowaniem przez prezydenta ustawy okołobudżetowej na 2024 rok". Podkreślił, że pieniądze, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na media publiczne, trafią na leczenie chorych dzieci, w tym dzieci chorych onkologicznie. Dodał, że w razie konieczności media publiczne będą wspierane obligacjami. - Weto pana prezydenta, które kasuje finansowanie z tych obligacji w całości media publiczne, sprawia, że każę podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury - stwierdził Tusk. Dodał, że "najpóźniej jutro rano" zostaną podane informacje dotyczące potencjalnego wsparcia dla mediów publicznych. - Tutaj niespodzianki nie ma, bo pieniądze i tak by trafiły na leczenie dzieci - zaznaczył Donald Tusk.

***