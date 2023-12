Jarosław Kaczyński kiedyś też chciał likwidacji TVP, teraz protestuje i mówi o "łamaniu prawa"

27 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że "podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej". Jarosław Kaczyński zdecydowanie skrytykował działania nowego rządu. - Ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje tego rodzaju możliwości. Likwidacja w żadnym razie nie może tu być przeprowadzona w zgodzie z prawem - powiedział Jarosław Kaczyński. Okazuje się, że poglądy prezesa PiS na TVP uległy znacznej ewolucji. Kaczyński uznaje bowiem za niezgodne z prawem rozwiązanie, za którym sam w przeszłości się opowiadał.

Jarosław Kaczyński "w pełni podpisywał się" pod pomysłem likwidacji TVP

W 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość znajdowało się w opozycji. Były rzecznik PiS Adam Hofman zasugerował wówczas, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie może zlikwidować TVP. Jak przekazał wówczas "Dziennik Gazeta Prawna", "Jarosław Kaczyński podkreślił, że w pełni podpisuje się pod wypowiedzią" Hofmana. Prezes PiS zaznaczył, że nie jest to oficjalne stanowisko partii, a jego prywatna opinia.

Adam Hofman podzielił się swoją wizją funkcjonowania TVP w rozmowie z tygodnikiem "W Sieci", o czym informowały Wirtualne Media. - Będziemy musieli powołać nową telewizję publiczną, polską BBC. Telewizję naprawdę wypełniającą swoje obowiązki, bez względu na to, kto rządzi. Ale oczywiście bez ludzi, którzy zajmowali się brudną robotą. Dla nich będzie wilczy bilet - zapowiadał Hofman. Związany wówczas z PiS polityk mówił, że jego partia "chce normalnej TVP także dla przyszłej opozycji".

- Nie chcemy telewizji partyjnej, chcemy odbudować media służące wszystkim Polakom. Musi powstać taki system, którego nie da się już zepsuć. Może trzeba rozważyć powrót do pomysłu znanego z innych krajów, że opozycja ma wpływy w jednym kanale, a władza w drugim? A może spójna, rzetelna telewizja? - zastanawiał się Hofman. Podkreślał też, że "media w Polsce, zwłaszcza prorządowe, są elementem gry politycznej" i "na dobrą wolę mediów liczyć nie możemy".

Likwidacja TVP. Jarosław Kaczyński organizuje demonstracje przeciw temu, co sam popierał

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, obecnie Jarosław Kaczyński uważa, że jeżeli likwidacja TVP się uda, to rząd "pójdzie dalej" w bezprawnym zawłaszczaniu kolejnych instytucji. - Z NBP będzie trudno, jeżeli chodzi o jego pozycję w systemie międzynarodowym. KRS jest zapowiedziany, podobnie jak TK. To będą działania całkowicie bezprawne, ale w ramach przyjętego modus operandi - stwierdził.

Kaczyński zapowiedział również protest w sprawie likwidacji TVP. - To jest nowa jakość na skalę europejską. Temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawić. 11 stycznia będzie demonstracja, mam nadzieję, że bardzo liczna. To ważne dla polskiej przyszłości, ale też dla przyszłości innych krajów - powiedział. Prezes PiS wytłumaczył także, dlaczego posłowie PiS okupują budynki TVP.

- Posłowie wykonują swoje funkcje kontrolne, bo mamy wszelkie przesłanki do ich podejmowania. One służą temu, by zapobiegać łamaniu prawa, które obecnie następuje wyjątkowo intensywnie. To jest polityka rządu. Łamanie prawa jest stałą praktyką tej ekipy - podkreślił.