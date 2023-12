Z danych ujawnionych przez posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego wynika, że Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od kwietnia (wtedy objął to stanowisko) ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodzi ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" (to wynagrodzenie m.in. za prowadzenie "Wiadomości").

Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do tej pory blisko 440 tys. zł brutto. Marcin Tulicki, również jako wicedyrektor TAI, zarobił od maja ponad 417 tys. zł. Do tego dochodzi ponad 296 tys. zł "z tytułu umów cywilnoprawnych".

Kolejny z wiceszefów TAI - Rafał Kwiatkowski - w ramach wynagrodzenia otrzymał w tym roku prawie 367 tys. zł brutto. Pozostał na stanowisku po ubiegłotygodniowych zmianach władz w mediach publicznych, odpowiada za kwestie techniczne.

Jarosław Olechowski, który od 2018 r. do kwietnia 2023 r. były szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarobił tylko w tym roku ponad 1 mln zł. Do tego doszło ponad 407 tys. zł w ramach umów cywilnoprawnych.

Zmiany w mediach publicznych

W ubiegłym tygodniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy Kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Z kolei w środę poinformował o postawieniu spółek TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji.