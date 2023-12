W czwartkowe popołudnie w Sejmie zebrała się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na jej obrady stawili się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, politycy, których mandaty poselskie w poprzednim tygodniu wygasił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Obaj byli szefowie CBA zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie w tak zwanej aferze gruntowej. Twierdzą jednak, że nie dostali żadnego pisma w sprawie wygaszenia mandatów poselskich, więc nadal są posłami.

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Kamiński stwierdził, że on i Wąsik "zostali zaproszeni na posiedzenie komisji indywidualnie, więc przyszli". - Jesteśmy w pracy. (...) Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego pisma od pana Hołowni. Czekam - mówił. Chwilę później na salę wszedł dyrektora gabinetu marszałka Szymona Hołownia, żeby wręczyć postanowienie o wygaszeniu ich mandatów. Oni odmówili przyjęcia tych dokumentów, co nagrał między innymi wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej. "Panowie nadal uzurpują sobie prawo które prawomocnym wyrokiem odebrał im sąd" - czytamy na portalu X.

- Proszę wyjść, proszę nam nie przeszkadzać. My wykonujemy obowiązki poselskie, a ktoś nam przeszkadza! - oburzał się Wąsik. I kompletnie zignorował dyrektora gabinetu marszałka Sejmu. Wcześniej Frysztak udzielając głosu Wąsikowi, stwierdził: - Nie wiem, czy mogę zwrócić się do pana "panie pośle". Na co skazany polityk odparł, że nie wie, czy może mówić do Frysztaka "panie przewodniczący".

Kamiński i Wąsik prawomocnie skazani na więzienie. Wcześniej ułaskawił ich prezydent

W środę 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, a dwóm innym byłym szefom Centralnego Biura Antykorupcyjnego wymierzył karę roku pozbawienia wolności. Sąd wydał także wobec skazanych pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Sprawa dotyczyła tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku. Mariusz Kamiński był wtedy szefem CBA, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Po orzeczeniu sądu marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że będzie zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Jeśli zdecydują się na procedurę odwoławczą, wystosuje wtedy wezwanie, by do czasu jej zakończenia powstrzymali się od wykonywania mandatu. Dodał, że takie postanowienie marszałka Sejmu, kiedy zostanie wydane, podlega możliwości zaskarżenia przez zainteresowanych do Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy: w 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej. Dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA sąd skazał na dwa i pół roku pozbawienia wolności.

Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Wobec aktu łaski Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę. W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Stanowisko dotyczące prawa łaski zajął także Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. W czerwcu bieżącego roku orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski. Kilka dni później Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie TK w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN nie wywołało skutków prawnych i rozpatrując kasację w tej sprawie, przekazał ją Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia.

