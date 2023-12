Krajowa Rada Sądownictwa "zamrożona". Wiceministerka sprawiedliwości: Konieczna nowa ustawa

- Kierunek jest taki, że KRS ma być ukształtowana tak, jak żąda tego konstytucja, czyli członkowie KRS nie mogą być wybierani przez Sejm - zaznaczyła w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceministerka sprawiedliwości Maria Ejchart. - Po pierwsze, jest uchwała [Sejmu - red.], po drugie są konkursy, które są w toku. Są konkursy na stanowiska sędziowskie, które ogłasza minister sprawiedliwości i one nie będą ogłaszane, bo ten organ nie ma prawa do tego, żeby nominować sędziów. Trzeba będzie się zastanowić, co zrobić z konkursami, które się toczą. Innymi słowy, KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy, do czasu powołania jej zgodnie ze składem, którego oczekuje od nas konstytucja - zapowiedziała wiceszefowa resortu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz: Robert Kropiwnicki jest prawnikiem, chyba doktorem, więc nadaje się do KRS (wypowiedź z 15 listopada)

Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął uchwałę w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Za przyjęciem uchwały głosowało 239 posłów, przeciw było 169, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zapisano w niej m.in. "że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji". Sejm wzywa członków KRS wybranych wbrew ustawie zasadniczej do zaprzestania działalności w Radzie.

Krajowa Rada Sądownictwa. Spór wokół sędziów zasiadających w KRS

Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje się m.in. przedstawieniem prezydentowi wniosków o powołanie sędziów. Rada liczy 25 członków. W KRS zasiada pierwsza prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, jedna osoba powołana przez prezydenta, piętnastu sędziów, czterech posłów wybranych przez Sejm i dwóch senatorów wskazanych przez Senat.

Przypomnijmy, w grudniu 2017 r. głosami Prawa i Sprawiedliwości została uchwalona ustawa, która kończyła kadencję 15 sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa. Od tamtej pory sędziowie są wybierani do KRS właśnie przez posłów. Wcześniej sędziów-członków KRS wskazywało środowisko sędziowskie.