Zmiany w mediach publicznych. RPO krytykuje i PiS, i Sienkiewicza. "Wymagana pilna nowelizacja"

Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał w piśmie do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, że media publiczne w ostatnich latach nie odpowiadały standardom "zwłaszcza w zakresie pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności przekazu". Wskazywały na to m.in. opinie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Rady Języka Polskiego. Podkreślił, że "jednym z fundamentalnych warunków prawidłowego funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji jest niezależność instytucji i osób, które podejmują decyzje o działalności publicznych mediów, od aktualnej większości politycznej".

Marcin Wiącek przypomniał o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 r., który orzekł, że przepisy wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procedury powoływania i odwoływania mediów publicznych są niekonstytucyjne. RPO zaznaczył też, że "legitymacja zarządów i rad nadzorczych powoływanych po ogłoszeniu wyroku TK (...) przez Radę Mediów Narodowych opierała się na niekonstytucyjnej normie prawnej - z tego powodu, że w procedurze powołania nie uczestniczyła KRRiT".

"Na gruncie Konstytucji niedopuszczalny jest mechanizm zakładający powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji bezpośrednio przez rząd czy członków rządu. (...) Potrzeba zagwarantowania niezależności mediów publicznych od władzy politycznej, w tym od rządu, jest akcentowana również przez instytucje międzynarodowe, m.in. Komitet Ministrów Rady Europy, (...) Europejski Trybunał Praw Człowieka, (...) Komisję Wenecką przy Radzie Europy" - czytamy.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że "sytuacja, w której organy spółek publicznej radiofonii i telewizji są powoływane przez członka rządu, nie odpowiada standardom niezależności i pluralizmu mediów publicznych, wynikającym zarówno z Konstytucji RP, jak i też z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego".

"Z tego punktu widzenia nie ma znaczenia to, czy takie działanie znajduje podstawę w przepisach prawa spółek handlowych (...). Trzeba bowiem pamiętać, że funkcjonowanie publicznej radiofonii i telewizji w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nie oznacza, że powinno się to odbywać w każdym przypadku na zasadach typowych dla sektora prywatnego" - stwierdził prof. Marcin Wiącek.

Zmiany w mediach publicznych. RPO krytykuje działania Sienkiewicza

Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył, że "procedura powoływania członków organów tych spółek powinna gwarantować niezależność od władzy wykonawczej i stosowny udział KRRiT jako organu stojącego na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji".

"Legitymacja organów spółek publicznej radiofonii i telewizji powoływanych od dnia wejścia w życie wyroku TK jest oparta na podstawach prawnych, które nie korzystają z domniemania konstytucyjności. Odnosi się to zarówno do organów powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak i też przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wynika to z braku udziału KRRiT w procedurze nominacyjnej i braku wystarczających gwarancji niezależności względem władzy politycznej" - powtórzył prof. Marcin Wiącek.

"Przywrócenie stanu zgodności podstaw prawnych funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji z Konstytucją i prawem międzynarodowym wymaga pilnej nowelizacji obowiązujących przepisów" - zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodał, że "Rada Ministrów, jej poszczególni członkowie, jak również pozakonstytucyjne organy, takie jak Rada Mediów Narodowych, nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na skład organów spółek publicznej radiofonii i telewizji".

W ubiegłym tygodniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy Kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Z kolei w środę poinformował o postawieniu spółek TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji.