Członkowie KRRiT dostali zaproszenie od Dudy. W piątek spotkanie w Pałacu Prezydenckim

O tym, że ma dojść do spotkania członków KRRiT z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim poinformował w czwartek jako pierwszy portal Wp.pl. Wiadomość tę potwierdziła potem w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. O rozmowę z prezydentem wnioskował szef KRRiT Maciej Świrski. Jak dowiedzieliśmy się, członkowie Rady nie otrzymali na zaproszeniach informacji o temacie spotkania. Rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska zapytana przez nas o cel rozmowy poprosiła o skierowanie pytań e-mailem.

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zasiada pięcioro członków. Przewodniczącym jest Maciej Świrski, powołany przez Sejm ubiegłej kadencji we wrześniu 2022 r., jego zastępczynią jest dr Agnieszka Glapiak, również wybrana w ubiegłym roku. Członkami KRRiT są także dr hab. Hanna Karp i Marzena Paczuska (powołane przez prezydenta w październiku 2022 r.) oraz dr hab. Tadeusz Kowalski (powołany przez Senat w sierpniu ubiegłego roku).

"KRRiT nie ma nic do powiedzenia w sprawie władz mediów publicznych. Nie ma też żadnych narzędzi prawnych pozwalających przywrócić ład prawny w mediach publicznych, ponieważ zmiany można przeprowadzić tylko ustawą, a KRRiT nie ma inicjatywy ustawodawczej" - wskazywał przed kilkoma dniami na portalu X szef KRRiT Maciej Świrski.

Przypomnijmy, że przed ośmioma laty za rządów PiS została uchwalona nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która pozbawiła Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości udziału w procedurze obsadzania władz m.in. TVP i Polskiego Radia. Te kompetencje przekazano ministrowi skarbu państwa. Pół roku później - w czerwcu 2016 r. - weszła w życie ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Tym samym RMN przejęła od ministra prawo do powoływania i odwoływania zarządów mediów publicznych.

W grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązania wyłączające KRRiT z procedury wyboru władz radia i telewizji są "niekonstytucyjne". TK podkreślał, że "KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji", a to "wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji".

- Czy mam świadomość, że Rada Mediów Narodowych jest pozbawiona pewnych uprawnień konstytucyjnych? Tak - mówił w lipcu 2020 r. ówczesny szef KRRiT Witold Kołodziejski. Dodał, że "nie trzeba tego powtarzać" i "wielokrotnie to mówił". - Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że KRRiT powinna mieć istotny udział w tym procesie, nie powiedział, że musi wyłaniać [członków zarządów i rad nadzorczych - red.], nie powiedział też, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna. Powiedział tyle, że Krajowa Rada w tym procesie powinna uczestniczyć, a nie uczestniczy, oczywiście do tego namawiam - wskazywał Kołodziejski.

- Nie ma sprzeciwu po stronie Prezydenta, aby kwestie związane z powoływaniem zarządów czy rad nadzorczych wróciły, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do organu konstytucyjnego. Ale do tego potrzebna jest większość w Sejmie, Senat i na koniec decyzja prezydenta - mówiła przed kilkoma dniami w rozmowie z Onetem Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.