Michał Rachoń na stałe zakotwiczył się w TV Republika. Dostał wysokie stanowisko

Michał Rachoń pojawia się w TV Republika od ubiegłego tygodnia. Po zmianie władz w mediach publicznych i wyłączeniu sygnału TVP Info, do których doszło po decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, Rachoń przeniósł do prawicowej stacji swój program "Jedziemy", emitowany do tej pory w TVP Info. Jak potwierdził w czwartek portal Wirtualnemedia.pl, w czwartek Rachoń został dyrektorem programowym TV Republika. - Będzie zajmował się kontentem: pomysłami na programy, doborem gości - przekazał redaktor naczelny telewizji Tomasz Sakiewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków" (wypowiedź ze środy)

Plany Rachonia są jednak o wiele dalej idące. Jak przekazał w środę na portalu X, w TV Republika ma powstać nowe studio.

Michał Rachoń dyrektorem programowym Telewizji Republika

Michał Rachoń przed rozpoczęciem kariery telewizyjnej był związany z PiS. Za pierwszych rządów tej partii przez kilka miesięcy był rzecznikiem prasowym MSWiA, a w latach 2008-2012 rzecznikiem prasowym sopockich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Publikował później m.in. w "Gazecie Polskiej", a w 2013 r. dołączył jako prezenter do TV Republika.

W styczniu 2016 r. - po objęciu przez Jacka Kurskiego funkcji prezesa TVP - Michał Rachoń został na krótko wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki. Zaczął też pojawiać się na antenie TVP Info jako prowadzący "Minęła dwudziesta", "Gość Poranka", "Jedziemy". Współpracował też z TVP1, radiową Jedynką i Polskim Radiem 24.