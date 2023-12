Koniec okupacji PAP, politycy PiS opuszczają siedzibę. "Dyżury zakończone"

Do siedziby Polskiej Agencji Prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości weszli w zeszłą środę, kiedy minister kultury odwołał prezesów i członków rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i PAP. Jak twierdzili, prowadzili tam "kontrolę poselską". W związku z okupacją budynku zespół PAP pracował zdalnie.

- Kontrola poselska w PAP się zakończyła. Decyzję podjęliśmy po zakończeniu dyżuru o 6:00, zakomunikowaliśmy ją na klubie o 8:00 - przekazał Przemysław Czarnek na antenie Radia Wnet. Politycy PiS spotkali się w czwartek z nowym prezesem PAP, który został wyznaczony na likwidatora. - Spotkanie z Markiem Błońskim było spokojne, merytoryczne. Mamy teraz pełen obraz, likwidator potwierdził, że według jego wiedzy PAP nie ma żadnych problemów finansowych - powiedział.

Były szef resortu edukacji skomentował również decyzję ministra kultury o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. - 3 miliardy złotych nie mają nic wspólnego z PAP. (...) Po prostu Bartłomiej Sienkiewicz zorientował się, że jego wcześniejsze działania dzieją się w fikcji prawnej i wnioski w sądzie rejestrowym upadną. Stan likwidacji nie ma podstaw i jest niezgodny z prawem - stwierdził poseł.

Zamieszanie wokół mediów publicznych. "Pracujemy normalnie. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy"

Przypomnijmy, w środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu w stan likwidacji mediów publicznych. "W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej" - podkreślił w komunikacie. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - dodał. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił jednocześnie, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher zapewnił pracowników, że decyzja o postawieniu spółki w stan likwidacji "z punktu widzenia radiowej codzienności nic nie zmienia". "Szanowni, informacja o postawieniu Polskiego Radia w stan likwidacji z pewnością Państwa zaskoczyła i poruszyła. Pragnę jednak zapewnić, że z punktu widzenia radiowej codzienności nic ona nie zmienia. Pracujemy normalnie i dotyczy to wszystkich działów, zarówno dziennikarzy jak i pracowników biurowych czy działu techniki. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy. Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozumiem jako próbę jak najszybszego zabezpieczenia interesów spółki i jej pracowników, a naszym głównym zadaniem pozostaje powrót do Polskiego Radia najwyższych standardów dziennikarskiej pracy" - napisał w liście do pracowników.

