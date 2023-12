Były współpracownik Szumowskiego zwolniony z ważnej agencji. "Zarabiał 47 tys. Nigdy go nie zastaliśmy"

"Według naszych rozmówców dr hab. Radosław Sierpiński był jednym z pierwszych do zwolnienia przez rządzącą koalicję w obszarze systemu opieki zdrowotnej. Zarzuty w stosunku do dysponującej milionami złotych na badania medyczne Agencji sformułowała wcześniej Najwyższa Izba Kontroli" - podało w czwartek Radio ZET. Rozgłośnia podkreśliła, że w latach 2020-2022 NFZ przelał Agencji Badań Medycznych 88 mln złotych z naszych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Były współpracownik Szumowskiego zwolniony. "Nigdy go nie zastaliśmy"

Do sprawy odnieśli się też parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. "Prezes Agencji Badań Medycznych zwolniony. To współpracownik Łukasza Szumowskiego. Zarabiał 47 tys. miesięcznie! Nigdy go nie zastaliśmy podczas kontroli poselskich z Michałem Szczerbą w agencji" - poinformował Dariusz Joński. Okazało się, że Radosław Sierpiński dostał zgodę ministrów zdrowia - najpierw Łukasza Szumowskiego, a następnie Adama Niedzielskiego - na podjęcie dodatkowej działalności zawodowej w 10 innych podmiotach, w tym także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa niezwiązanych z systemem ochrony zdrowia m.in. Totalizatora Sportowego, Spółki AB Kauno tiltai (z sektora budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich) i KGHM TFI SA" - zauważył.

"Agencja Badań Medycznych to mały NCBR Szumowskiego. Przepompownia finansowana z naszej składki zdrowotnej. W badaniach klinicznych były minister zdrowia czuł się jak ryba w wodzie. Jego rodzinne spółki to pożeracze dotacji. ABM konsumuje pieniądze pacjentów. Tylko w tym roku jej budżet to 600 milionów, z czego z odpisu z NFZ przekazano 404 miliony! Jednym z pierwszych beneficjentów po powstaniu ABM miała być spółka wnuczka firmy Szumowskich" - napisał Michał Szczerba. "Naszą kontrolą z Dariuszem Jońskim zatrzymaliśmy ten porażający konflikt interesów. Dotację wygumkowano. Odejście z agencji człowieka Szumowskiego pozwoli na całościowy audyt. Wyskoczą powiązania. Wyskoczą trupy z szafy. Wiemy o tym, że zaciągali w imieniu ABM wieloletnie dotacyjne zobowiązania. Na miliardy. Wszystko kosztem pacjentów!" - podkreślił. Niedługo później poseł zamieścił kolejny wpis:

Odwołanie szefa Agencji Badań Medycznych to ważne i konieczne działanie minister Izabeli Leszczyny. To też konkretny sygnał, że po latach PiSowskich afer, pieniądze pacjentów zaczną być wydawane odpowiedzialnie!

