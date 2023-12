Podczas obrad sejmowej komisji kultury doszło do ostrej wymiany zdań na temat likwidacji mediów publicznych. Poseł PiS Marek Suski grzmiał o faszystach, którzy niszczą archiwa. Uznał również, że sam będzie przyznawał sobie głos. Przewodniczący gremium Bogdan Zdrojewski "zachęcał" parlamentarzystę, by ten "natychmiast opuścił komisję i biegł do prokuratury".

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl