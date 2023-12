Politycy PiS wkroczyli do siedziby Polskiego Radia. "Poważne podejrzenia"

Krzysztof Szczucki wyjaśnił w trakcie konferencji, że politycy przeprowadzają w siedzibie Polskiego Radia interwencję poselską związaną bezpośrednio z decyzją ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który ogłosił wprowadzenie spółek mediów publicznych w stan likwidacji.

REKLAMA

Zdaniem parlamentarzystów PiS te działania są nielegalne. - Jesteśmy przekonani, że cały proces, od początku zamachu na media publiczne, jest bezprawny. Próba odwołania i powołania nowych członków do organów spółki się nie powiodła. Wyraźnie pułkownik Sienkiewicz poniósł porażkę - mówił Krzysztof Szczucki.

- Mamy poważne podejrzenia, że czynności mają charakter pozorny, co dodatkowo podkreśla ich bezprawie. Na to wskazuje komunikat pana Sienkiewicza, że w każdej chwili z tej likwidacji można się wycofać - dodał.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Wykonano gest Kozakiewicza! Posłowie PiS przywitali ich brawami

Z informacji Gazeta.pl wynika, że posłów pilnuje obecnie sześciu strażników radiowych, a na miejscu pełno jest tam kamer. Na pytania polityków odpowiada nowy prezes stacji.

Na parkingu przed siedzibą radia stoją trzy radiowozy, ale policjanci nie biorą udziału w zgromadzeniu.

Posłowie i europosłowie PiS od 19 grudnia, znajdują się w budynkach, gdzie mieszczą się redakcje TVP, Polskiego Radia i PAP. Tłumaczą, że pełnią tzw. dyżury, w ramach których pilnują wydarzeń związanych ze zmianami, których próbują dokonać nowe władze spółek wyznaczone przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza.

Do okupowania siedzib mediów publicznych odniósł się Donald Tusk. Premier zapowiedział, że odbędzie się głosowanie nad uchyleniem immunitetów tym wszystkim, którzy decydowali się na łamanie i naruszanie prawa:

Minister Sienkiewicz zdecydował o likwidacji mediów publicznych

Minister kultury poinformował, że podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej. Powodem jest weto Andrzeja Dudy, który sprzeciwił się przekazaniu mediom publicznym 3 mld złotych z budżetu państwa.

Na ruch szefa resortu kultury zareagował Pałac Prezydencki. "To przyznanie się do porażki przez większość rządową. Blitzkrieg się nie udał" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Mastalerek."Minister Sienkiewicz zachowuje się jak typowy agresor. Najpierw brutalnie napadł, a teraz - wobec skutecznego oporu - straszy, że wysadzi wszystko w powietrze. Pierwszy raz w historii polskich mediów ktoś zdecydował się na taki krok. To dowód na kompletną bezsilność władzy, która nie znalazła żadnego legalnego sposobu na zmiany władz w tych spółkach. Dlatego wybrali wariant likwidacji" - stwierdził szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej: