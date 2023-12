Macierewicz wsiadł za kółko. Media: Łamie przepisy. Zakleił unijne gwiazdki na tablicy rejestracyjnej

19 grudnia minister obrony narodowej podjął decyzję, zgodnie z którą Antoni Macierewicz został pozbawiony ochrony Żandarmerii Wojskowej. - Państwo polskie już nigdy nie będzie bezsilne wobec takich ludzi, jak pan Macierewicz - mówił Cezary Tomczyk, wiceszef resortu obrony.

Jednocześnie Macierewicz nie może korzystać z limuzyny służbowej. Były szef MON przesiadł się więc do własnego samochodu, jednak już 26 grudnia fotoreporter "Faktu" przyłapał Antoniego Macierewicza na łamaniu przepisów w Warszawie. Jak czytamy, najpierw do naruszenia kodeksu drogowego miało dojść, gdy Macierewicz chciał ominąć progi zwalniające, które były rozmieszczone na lewym i prawym pasie. Na środku drogi przebiegała podwójna linia ciągła, na którą nie można najeżdżać. "Polityk PiS ominął próg w ten sposób, że bezceremonialne jechał środkiem drogi po podwójnej linii ciągłej, gdzie progu zwalniającego nie było" - opisuje dziennikarz.

Media: Macierewicz wsiadł za kółko i łamie przepisy

Jak zauważa gazeta, Antoni Macierewicz miał też popełnić inne wykroczenie - polityk PiS "zakleił sobie unijne gwiazdki na tablicy rejestracyjnej".

- Jest prawny zakaz ozdabiania tablic, a także nie można na nich umieszczać niczego, co ograniczałoby ich czytelność. Za to grozi mandat 50 zł. Ja rozumiem, że pan Macierewicz może jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale gdyby chciał przejechać tym samochodem przez granice UE, miałby z tego tytułu duże problemy - mówi w rozmowie z "Faktem" Marek Konkolewski, ekspert ds. ruchu drogowego.

Ochrona Macierewicza kosztowała krocie. Nowy rząd rozwiązał podkomisję smoleńską

Przypomnijmy, że z wyliczeń "Rzeczpospolitej" wynika, iż ochrona byłego ministra mogła kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Na tę sumę składała się ochrona bezpośrednia, czyli 24-godzinna ochrona uzbrojonego funkcjonariusza plus auto z kierowcą. Zdaniem "Rz" wymagało to zatrudnienia 10 żandarmów, którzy zarabiają ponad 5 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty związane z samym samochodem. ŻW nie zdradzała jednak szczegółów.

19 grudnia wieczorem działalność zakończyła podkomisja ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. Jej członkowie opuścili siedzibę, zdali sprzęt i materiały, a pomieszczenia zostały zabezpieczone i zaplombowane.

W MON powołano zespół, który zbada pod względem faktycznym i formalno-prawnym całą działalność podkomisji Antoniego Macierewicza