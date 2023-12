Od kilku dni trwa konflikt o władzę w Telewizji Polskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzają - ich zdaniem - interwencje poselskie w siedzibie TVP oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek twierdzi, że "to jest absolutne przekroczenie uprawnień, jakie daje ustawa". - Interwencja poselska jest możliwością, jaką mają parlamentarzyści, wejścia do budynku, sprawdzenia dokumentów, wyjaśnienia konkretnej sprawy i tyle, to jest święte prawo posłów - stwierdził. Jak podkreślił, to, co dzieje się w siedzibach TVP i PAP budzi poważne wątpliwości prawne.

- Interwencja poselska to nie jest okupacja poselska - stwierdził z kolei w rozmowie z tvn24 prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak dodaje, poseł nie może przebywać w budynku, ile mu się żywnie podoba. - Ma prawo żądać wyjaśnienia sprawy, a instytucja ma 14 dni, aby mu odpowiedzieć - zaznacza.

Eksperci zwracają też uwagę na obecność europosłanki Anny Zalewskiej w siedzibie PAP. W ocenie prawników europarlamentarzyści mają immunitet, ale nie mają uprawnień do interwencji poselskich.

Premier Donald Tusk pytany na konferencji prasowej o konsekwencje wobec posłów, którzy interweniują w mediach publicznych, stwierdził, że każdy odpowie indywidualnie za to, co robił. - Nie ważne, czy jest parlamentarzystką czy parlamentarzystą PiS-u. To bez znaczenia. Będziemy też głosowali nad uchyleniem immunitetów tym wszystkim, którzy decydowali się na łamanie i naruszanie prawa. Nie będzie świętych krów - zapowiedział premier.

Kobosko: Musimy wyprowadzić media publiczne na prostą, fizycznie wyprowadzić polityków z miejsc, które okupują

Poseł Polski 2050 Michał Kobosko stwierdził natomiast w Programie Trzecim Polskiego Radia, że wobec protestujących w mediach publicznych polityków PiS należałoby zastosować przemoc fizyczną i siłowo wyprowadzić ich z budynków. - Media publiczne, to nie jest miejsce, gdzie mają zasiadać politycy i tam spędzać czas dniami i nocami. Jeżeli mówimy o posłach, to ich miejsce pracy jest w Sejmie - mówił wiceszef Polski 2050.

Kobosko ocenił, że media publiczne są potrzebne i powinny realizować swoją misję. - Tę misję rozumiemy kompletnie inaczej niż politycy PiS, którzy przez osiem lat uważali, że media publiczne są po to, żeby przekazywać przekaz partii władzy i niczyj inny; żeby skłócać ludzi między sobą, żeby ohydnymi paskami szczuć jednych na drugich, obrażać. Niczego takiego nie ma i nie może być w mediach publicznych - podsumował.