Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę, że w związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskiego Radia i PAP. Jak podkreślił, takie działanie "pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania". Co to oznacza? W rozmowie z Onetem wytłumaczył to medioznawca prof. UW Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

- Postawienie TVP w stan likwidacji oznacza tyle, że spółka może, z powodu likwidacji zakładu pracy, rozwiązywać umowy z tymi, z którymi uzna to za konieczne. Stan likwidacji oznacza także, że instytucje zewnętrzne, u których zadłużyła się na przykład TVP, mogą zażądać teraz spłaty tych wierzytelności - tłumaczył w rozmowie z portalem. Jak dodał, stan likwidacji jest jednak stanem odwracalnym. - Oznacza to, że jeśli dojdzie do niezbędnej restrukturyzacji mediów publicznych, jeśli powstanie nowa ustawa regulująca ich działanie, to stan likwidacji można będzie cofnąć - stwierdził.

Prof. Kowalski ocenia sytuację jako "niezwykle trudną". Jak podkreśla, KRRiT dysponuje kwotą ok. 620 mln zł, którą musi rozdzielić między media publiczne, czyli Telewizję Polską, Polskie Radio i 17 spółek rozgłośni radiowych. - Tymczasem ich planowany deficyt na 2024 r. wynosi około 3 mld zł, i to już po wliczeniu wpływów z reklam. Sytuacja jest więc dramatyczna - tłumaczy ekspert. - To efekty nieprzemyślanego i nieoczekiwanego weta prezydenta do ustawy okołobudżetowej - podsumował.

"Plan A okazał się być zbyt ryzykowny, pora więc na plan B"

Jacek Gądek z Gazeta.pl uważa, że rząd PO bardzo sprytnie wykorzystał weto Dudy, by wdrożyć plan B na odbicie tych mediów. A jednocześnie wskazać na prezydenta jako winnego spodziewanej zapaści mediów publicznych.

"Czytając choćby Romana Giertycha, to widać, że motywem decyzji Sienkiewicza było usunięcie ryzyka prawnego związanego z tym, kogo sąd wpisze do KRS jako władze TVP/PAP/PR. Giertych napisał tak: Ogłoszenie likwidacji TVP przez właściciela kończy spór prawny. KRS wpisze nowego likwidatora i on będzie zarządem" - pisze Gądek.

W obecnej sytuacji słysząc zarzuty, że "TVP dogorywa!" rząd Donalda Tuska będzie mógł odpowiedzieć, że jest to wina Dudy. "Jednocześnie (w ocenie obozu rządzącego) postawienie mediów w stan likwidacji ogranicza ryzyko prawne. Ewentualna odmowa sądu rejestrowego, by wpisać Tomasza Syguta na prezesa TVP, to byłaby dla rządu katastrofa. Słowem: plan A okazał się być zbyt ryzykowny, pora więc na plan B, a pretekst do jego wdrożenia dał prezydent. Linia ministra Sienkiewicza i premiera Donalda Tuska jest prosta i sprytna: wina wasza (Dudy i PiSu), TVP (już na pewno) nasza" - podsumowuje Gądek.

Prezydent zawetował ustawę okołobudżetową

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na 2024 rok, w której znalazło się dofinansowanie mediów publicznych w wysokości trzech miliardów złotych. Wskazywał, że "w obecnej sytuacji nie można zaakceptować próby finansowania tych mediów przy pomocy ustawy okołobudżetowej". Prezydent zapowiedział złożenie własnego projektu w tej sprawie i zaapelował o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu.

Prezydencki projekt trafił w środę do parlamentu. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, projekt ustawy "zawiera podwyżki dla nauczycieli, ale nie trzy miliardy złotych na nielegalnie przejętą telewizję publiczną". Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że projekt trafił do wstępnego opiniowana przez sejmowe służby prawne. Przekazał przy tym, że najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 10-11 stycznia, a nie wcześniej, czego oczekiwał prezydent.

"Decyzja ministra Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP to przyznanie się do porażki przez większość rządową. Blitzkrieg się nie udał" - uważa Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Prezydencki minister dodał, że Bartłomiej Sienkiewicz "zachowuje się jak typowy agresor". "Najpierw brutalnie napadł, a teraz - wobec skutecznego oporu - straszy, że wysadzi wszystko w powietrze" - napisał w portalu X.