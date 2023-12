Adamczyk wietrzy spisek ws. decyzji Sienkiewicza. "Pieniądze mają trafić do wielkich koncernów"

- Trwa atak na media publiczne. Po wykazaniu, że minister kultury nie ma prawa powoływać zarządu TVP, a uchwała nie może zastąpić ustawy, ludzie władzy sięgają po kolejną sztuczkę. Teraz chcą zawłaszczyć media poprzez rozpoczęcie ich likwidacji. To działanie nadal bezprawne, to kolejny siłowy, nielegalny wytrych. Jasno przestrzegał przed taką próbą w wydanym niedawno zabezpieczeniu Trybunał Konstytucyjny. Nadal dewastowany jest porządek prawny, łamana jest konstytucja. Nie można bowiem likwidować Telewizji Polskiej bez zmiany ustawy. Niestety, większość rządowa znów chce łamać prawo - stwierdził w opublikowanym w środę wieczorem oświadczeniu były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, były prezenter TVP Michał Adamczyk, uznawany przez Prawo i Sprawiedliwość za obecnego prezesa Telewizji Polskiej.

- Stan prawny, na którym opieramy się od początku tego niespotykanego w historii III RP zamachu na media publiczne, jest bowiem jasny. Zgodnie z ustawą o RTV tylko Rada Mediów Narodowych ma prawo decydować o tym, kto kieruje Telewizją Polską, Polskim Radiem i Polską Agencją Prasową. Przepisy kodeksu spółek handlowych jako aktu niższego rzędu nie mają tu zastosowania. Nie można też tak po prostu zlikwidować podmiotu powołanego ustawą. Trwamy zatem nadal w oporze przeciw bezprawiu - dodał Adamczyk.

- Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, obrońców praworządności, byśmy nadal wspólnie walczyli w obronie obowiązującego prawa i mediów publicznych, które nowa władza chce wymazać, usunąć, zlikwidować. Jesteśmy świadkami tego, przed czym wielu ostrzegało. Ich plan jest ostry i czytelny: pieniądze po likwidacji mediów publicznych mają trafić do wielkich, międzynarodowych koncernów medialnych. Władza spłaci swój wyborczy dług, zyski wyjadą za granicę, a ludzie w TVP, Polskim Radiu i PAP stracą pracę - podsumował.

TVP, Polskie Radio i PAP postawione w stan likwidacji

Spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji - podało w środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela"- napisał w komunikacie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Z kolei w ubiegłym tygodniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy Kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji.

- Czy naprawa państwa po tym, co zrobił PiS, jest procesem estetycznym, eleganckim? Nie. PiS, nie godząc się ze zmianą, jaka nastąpiła 15 października, odpowiada na to siłą, rebelią, nie za mądrym buntem. Mają wszystkie prawne narzędzia w ręku. W przeciwieństwie do nich przecież cała Polska wie, że my będziemy respektowali wyroki sądów. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, będziemy się odwoływali do wyższej instancji, ale generalnie będziemy respektowali rządy prawa. Na końcu będzie tak, jak chce prawo, a nie jak chce polityk. To jest też, co się nie mieści w głowie Kaczyńskiemu i jego ludziom - wskazywał w środę po południu premier Donald Tusk.

W połowie grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązujące Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji i dokonywania zmiany w ich zarządach. Po wydaniu postanowienia w sieci zawrzało. Adwokatka Katarzyna Bilewska zwróciła wówczas uwagę, iż "zabezpieczenie wydane przez Trybunał Julii Przyłębskiej jest nie tylko wadliwe ze względu na skład, ale także nie jest prawnie skuteczne ani wobec Skarbu Państwa, ani ministerstwa kultury". "Według KPC [Kodeks postępowania cywilnego - red.], które się tu stosuje odpowiednio, sąd może skierować nakazy i zakazy w trybie zabezpieczenia tylko wobec stron postępowania, a według wniosku uczestnikami tego postępowania są tylko Sejm i Prokurator Generalny - nie SP [Skarb Państwa - red.] i nie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - tłumaczyła profesorka Uniwersytetu Warszawskiego.