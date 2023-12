Władze Polskiego Radia uspokajają pracowników ws. likwidacji. Znamy treść e-maila

"Informacja o postawieniu Polskiego Radia w stan likwidacji z pewnością Państwa zaskoczyła i poruszyła. Pragniemy jednak zapewnić, że z punktu widzenia radiowej codzienności nic ona nie zmienia. Pracujemy normalnie i dotyczy to wszystkich działów, zarówno dziennikarzy jak i pracowników biurowych czy działu techniki. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy. Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozumiemy jako próbę jak najszybszego zabezpieczenia interesów spółki i jej pracowników, a naszym głównym zadaniem pozostaje powrót do Polskiego Radia najwyższych standardów dziennikarskiej pracy" - napisali w e-mailu do pracowników Polskiego Radia prezes Paweł Majcher i wiceprezes Juliusz Kaszyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy projekt ustawy okołobudżetowej stworzony przez rząd Tuska. "3 miliardy będą do dyspozycji NFZ-u"

"Właśnie mija tydzień od rozpoczęcia naszej współpracy. Bardzo dziękujemy za dobre przyjęcie i wyrazy sympatii. Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie. Nie chcemy byście o naszych posunięciach dowiadywali się z innych mediów czy z korytarza. Dlatego regularnie będziemy Państwa informować o wdrażanych zmianach" - zapowiedzieli.

W e-mailu poinformowano m.in., że w porannych audycjach w Polskim Radiu 24 pojawiać się będą doświadczeni dziennikarze Informacyjnej Agencji Radiowej. W stacji ma być też emitowanych więcej programów na temat ekologii, zmian klimatu, transformacji energetycznej, nowych technologiach, sporcie czy problematyce społecznej.

"Kolejna ważna zmiana, która mamy nadzieję Państwa ucieszy, to powrót na nasze anteny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach. Kolejny finał niebawem, wesprzemy go z całych sił, bo to jedna z najwspanialszych rzeczy, które nam Polakom się udały. Chcemy także przeprowadzić w całym radiu audyt, by zobaczyć w jakiej kondycji jest firma i co pozostawili po sobie nasi poprzednicy. O jego terminie i zakresie poinformujemy Was niebawem. A gdy się zakończy, podzielimy się jego najważniejszymi ustaleniami" - przekazano.

TVP, Polskie Radio i PAP postawione w stan likwidacji

Spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji - podało w środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela"- napisał w komunikacie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w sobotę, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 rok. Jednocześnie zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt tej ustawy. Andrzej Duda motywuje swoją decyzję tym, że w ustawie znajdują się środki na media publiczne. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda Dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania".

Ustawa okołobudżetowa uchwalona przez Sejm w ostatnich dniach zakładała m.in. trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, środki dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, dodatkowe 3,2 miliarda złotych na subwencję rozwojową dla samorządów. W ustawie zapisano również m.in., że w 2024 r. rząd może przekazać (choć nie musi) mediom publicznym na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 1,9 mld zł w ramach rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Do tego dochodzi 1 mld zł, który rząd może przekazać medialnym spółkom na podwyższenie kapitału zakładowego.

- Podjęliśmy decyzję po wecie pana prezydenta o przygotowaniu przez rząd nowej ustawy okołobudżetowej. (...) - Przygotowaliśmy nowy projekt ustawy, gdzie już wprost te 3 mld zł z obligacji będzie do dyspozycji NFZ-u z przeznaczeniem tych pieniędzy na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie. Jeśli coś z tych 3 mld zł zostanie, to też na inne programy onkologiczne - przekazał w środę premier Donald Tusk.