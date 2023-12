Koniec koalicji z PiS w Katowicach. Nowym wiceprezydentem zostanie polityk KO

- Od 2020 r., kiedy wybuchła pandemia, troszkę pozmieniały się stosunki interpersonalne i partyjne w naszym mieście. Zaczęliśmy szerzej współpracować, Forum Samorządowe oraz ja, z partiami politycznymi wchodzącymi w skład rady miasta Katowice. Dzięki temu udało się stworzyć bardzo wiele pożytecznych rzeczy dla mieszkańców, w szczególności w trudnym okresie covidowym. To się później przełożyło na działania w związku z konfliktem w Ukrainie i pracą na rzecz osób, które przyjechały do Katowic - mówił w środę prezydent miasta Marcin Krupa. Jak zwrócił uwagę, w kraju w ostatnich miesiącach "zmieniła się scena polityczna".

Jednocześnie Krupa ogłosił, że od 1 stycznia wiceprezydentem miasta zostanie radny Jarosław Makowski z Koalicji Obywatelskiej. - Przed nami środki z KPO, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wiele różnych działań, które będziemy wspólnie kontynuować - zaznaczył prezydent Katowic. Jednocześnie podziękował wiceprezydentowi Mariuszowi Skibie z Prawa i Sprawiedliwości, który pracował na tym stanowisku od grudnia 2014 r.

Katowice. Koniec koalicji z PiS, wiceprezydent odchodzi

- Współpraca klubu radnych raczkowała od roku, dzisiaj mamy tego finał. To, co się wydarzyło 15 października, to wszystko przyspieszyło - komentował poseł KO Wojciech Saługa.

- PO, KO wraca do współrządzenia naszym miastem. PiS przestaje współrządzić Katowicami, nie od dziś wiemy, że to partia, która centralizuje i która jest partią antysamorządową. To, co łączy Forum Samorządowe i KO, to to, że siła państwa, kraju, bierze się z siły poszczególnych regionów i siły samorządów - mówił z kolei przyszły wiceprezydent miasta Jarosław Makowski.

W 28-osobowej radzie miasta Katowice zasiada 12 radnych klubu "Forum Samorządowe i Marcin Krupa", 11 radnych Koalicji Obywatelskiej, troje radnych PiS i dwóch radnych niezrzeszonych. Tym samym nowa koalicja będzie miała w radzie 23 głosy.

Prezydent Marcin Krupa rządzi miastem od 2014 r. W 2018 r. wygrał już w pierwszej turze, dzięki poparciu m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tegorocznych wyborach parlamentarnych na KO w Katowicach zagłosowało ok. 41,6 proc. wyborców, na PiS - ok. 26,1 proc. W 2019 r. było to odpowiednio ok. 40,9 proc. i 33,8 proc.