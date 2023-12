- Minister kultury nie ma prawa według obowiązujących przepisów stawiać mediów publicznych w stan likwidacji. Jest ich właścicielem, ale media mają ustawy, które regulują ich działania. W takiej sytuacji nie działa kodeks spółek handlowych, na podstawie którego minister podjął decyzję. (...) Minister kultury nie działa w ramach i na podstawie prawa. Prawo mówi, że tego typu decyzje mogą być podejmowane tylko ustawą. Musiałaby być ustawa o likwidacji - komentował w środę wieczorem szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski w TV Republika.

- Likwidacja musi doprowadzić do likwidacji, czyli musi być zbyty majątek. Od razu mam pytanie, kto ten majątek będzie nabywał? To wielomiliardowy majątek. Tu nie tylko chodzi o sprzęt, budynki, grunty, ale też np. licencje na seriale. Kto będzie właścicielem licencji tych seriali, które Telewizja Polska w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia wyprodukowała? (...) Kompletne bezprawie, jeśli chodzi o majątek publiczny. Mam kilka pytań. Kto będzie włodarzem praw majątkowych, określał ceny na zbywany majątek, co z systemami emisyjnymi tych trzech mediów, TVP, Polskiego Radia i PAP, które są istotnym elementem infrastruktury krytycznej państwa w momencie zagrożenia ze wschodu? - dodał Świrski.

Szef KRRiT przekazał, że w środę rano złożył zawiadomienie do prokuratury o "podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra Sienkiewicza i pozostałe osoby na szkodę spółki, polegające np. na zamknięciu kanału TVP Info, przez co nie są nadawane reklamy na tym kanale". - W związku z tym jest szkoda materialna o dużej wartości dla spółki Telewizja Polska. Postawienie spółki TVP w stan likwidacji także jest działaniem na jej szkodę, bo klienci nie będą się zgłaszać, by nadawać tam reklamy. Zagrożone są kontrakty PAP z polskimi mediami, a to 90 proc. mediów (...) Jeśli chodzi o TVP, działaniem na szkodę spółki jest także wypowiedzenie umów pracownikom, którzy są wartością jakości działania Telewizji Polskiej. Pójdą do innych mediów, innych spółek - stwierdził szef KRRiT.

TVP, Polskie Radio i PAP postawione w stan likwidacji

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz przekazał w środowym komunikacie, że "w związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.".

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" - czytamy.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w sobotę, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 rok. Jednocześnie zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt tej ustawy. Andrzej Duda motywuje swoją decyzję tym, że w ustawie znajdują się środki na media publiczne. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda Dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania".

Ustawa okołobudżetowa uchwalona przez Sejm w ostatnich dniach zakładała m.in. trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, środki dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, dodatkowe 3,2 miliarda złotych na subwencję rozwojową dla samorządów. W ustawie zapisano również m.in., że w 2024 r. rząd może przekazać (choć nie musi) mediom publicznym na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 1,9 mld zł w ramach rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Do tego dochodzi 1 mld zł, który rząd może przekazać medialnym spółkom na podwyższenie kapitału zakładowego.

- Podjęliśmy decyzję po wecie pana prezydenta o przygotowaniu przez rząd nowej ustawy okołobudżetowej. (...) - Przygotowaliśmy nowy projekt ustawy, gdzie już wprost te 3 mld zł z obligacji będzie do dyspozycji NFZ-u z przeznaczeniem tych pieniędzy na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie. Jeśli coś z tych 3 mld zł zostanie, to też na inne programy onkologiczne - przekazał w środę premier Donald Tusk.