W siedzibie PAP przy ul. Brackiej nadal przebywają politycy Prawa i Sprawiedliwości. W środę wieczorem byli to m.in. były wiceminister kultury Jarosław Sellin i europosłanka Anna Zalewska.

- Ta szopka trwa nadal. Nie jestem fizycznie na ul. Brackiej, przestaliśmy wchodzić w przepychanki. Znaleźliśmy biuro, z którego możemy zarządzać, poza siedzibą PAP-u. W PAP-ie jest jasne, kto jest zarządem, a obecnie likwidatorem i czyje polecenia się wykonuje. Decyzje, które podejmujemy, są respektowane

- mówi nam Marek Błoński. Jak dodaje, w firmie obowiązuje praca zdalna, ale niektórzy dziennikarze mogą też pracować z siedziby.

- W pełni panujemy nad firmą. Pracujemy normalnie, ale nie narażamy się już na to, na co byliśmy narażeni w pierwszych dniach, czyli filmowanie naszych komórek, zaglądanie przez ramię, chodzenie za nami do toalety i inne rzeczy, charakterystyczne najwyraźniej dla poselskich interwencji - zaznacza.

Media publiczne w stanie likwidacji. Prezes PAP wysłał komunikat

"Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął dziś uchwały o likwidacji Polskiej Agencji Prasowej SA oraz Polskiego Radia SA i Telewizji Polskiej SA. Tym samym zostałem likwidatorem PAP, a dotychczasowy członek zarządu Paweł Kostrzewa oraz dyrektor finansowa Justyna Leszczyńska będą moimi pełnomocnikami" - przekazał w e-mailu do pracowników Polskiej Agencji Prasowej prezes Marek Błoński.

Jak podkreślił, "decyzja o otwarciu likwidacji oraz ustanowieniu likwidatora nie powoduje, że PAP kończy swoją działalność". "W okresie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną, likwidacja nie wpływa na ważność umów o pracę ani na ważność umów z kontrahentami. W okresie likwidacji spółka nadal będzie prowadziła bieżącą działalność na podstawie obowiązujących umów" - przekazał Błoński pracownikom PAP.

"Pragnę zapewnić, że intencją Właściciela nie jest zaprzestanie działalności Agencji. Na obecnym etapie zmienia się jedynie prawna formuła działania. Nie wstrzymuje to jakiejkolwiek aktywności PAP, nie oznacza też żadnych zwolnień pracowników i nie ogranicza bieżącej działalności. Otwarcie likwidacji nie jest czynnością nieodwracalną. Przepisy przewidują, że jednomyślna uchwała wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu. Wspólnik spółki może zatem w każdym momencie podjąć decyzję o zatrzymaniu procesu likwidacji spółki" - dodał.

W swoim e-mailu prezes PAP podkreślił też, że "decyzja o dalszym działaniu PAP w formule likwidacyjnej czyni stan prawny jednoznacznym, przy zapewnieniu wszelkich możliwości nieskrępowanego działania likwidatora spółki i jego pełnomocników".

- Dostosowuję się do ścieżki prawnej, którą narzuca nam właściciel. Wiemy, że intencją nie jest to, by PAP zaprzestał działalności. Firma nikogo nie zwalnia, realizuje wszystkie projekty, które realizowała. Cała bieżąca działalność jest zachowana. Firma może normalnie działać w tej formule. Likwidację można cofnąć, natomiast to są decyzje właściciela, w które nie chciałbym wchodzić. O szczegóły należałoby pytać Ministerstwo Kultury - mówi portalowi Gazeta.pl prezes Marek Błoński.

TVP, Polskie Radio i PAP postawione w stan likwidacji

Spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji - podało w środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela"- napisał w komunikacie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.